O presidente do organismo, Gabriele Gravina, avançou que será necessário um período de três semanas, depois de terminado o confinamento, para as equipas ficarem prontos do ponto de vista físico a regressar à competição.

A ‘Serie A’ foi interrompida após realizadas 26 das 38 jornadas, com a campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, na liderança, com 63 pontos, apenas mais um do que a Lazio.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde, enquanto em Itália já faleceram mais do que 24.000.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.