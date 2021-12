Um pequeno grupo de jogadores e funcionários do clube dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot testou positivo ao novo coronavírus após o jogo com o Norwich City, e um treino sem contacto físico decorreu no domingo entre os que testaram negativo.

Já hoje, o Manchester United confirmou que tomou a decisão de fechar as instalações do plantel principal na cidade desportiva de Carrington por 24 horas, para minimizar o risco de qualquer tipo de contágio.

“Devido ao cancelamento do treino, ao impacto que tem no plantel e à prioridade da saúde dos trabalhadores e jogadores, o clube está a questionar a ‘Premier League’ sobre se é seguro seguir em frente com o jogo com o Brentford”, refere, em comunicado.

A confirmar-se o adiamento, este será o segundo, num curto espaço de tempo, depois de no último fim de semana o jogo entre o Tottenham e o Brighton, da 16.º jornada da liga inglesa, não se ter realizado devido a um surto do coronavírus nos ‘spurs’.