“Um caso de covid-19 foi detetado dentro do grupo profissional. O jogador em questão está bem. De acordo com os protocolos de saúde vigentes, foi isolado e está sob supervisão da equipa médica, em conjunto com as autoridades sanitárias”, escreveram os monegascos no Twitter.

A este caso juntam-se os dois que o Nice, no qual alinha o internacional português Rony Lopes, anunciou, segundo informação do treinador da equipa gaulesa, Patrick Vieira.

Os jogadores estão em isolamento e a serem acompanhados pelo médico do Nice.

A edição 2020/21 da Liga francesa de futebol arranca hoje, com jogos à porta fechada e ainda sem a participação do hegemónico Paris Saint-Germain, favorito a conquistar o segundo tetracampeonato, que no domingo joga em Lisboa a final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique.

O Bordéus e o Nantes dão hoje, às 18:00 (hora de Lisboa), o pontapé de saída para a competição, na qual o Mónaco se estreia domingo contra o Reims e o Nice frente ao Lens.