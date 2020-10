O futebolista macedónio Eljif Elmas, do Nápoles, testou positivo para a covid-19, elevando para dois o número de casos positivos no plantel da equipa, anunciou hoje o clube, no qual alinha o português Mário Rui.

Eljif Elmas, que testou positivo na última ronda de testes, junta-se ao polaco Piotr Zielinski, e a um colaborador da equipa, que tinham testado positivo na quinta-feira. Os três casos encontram-se em isolamento, enquanto o restante plantel deverá viajar para Turim, onde defrontará no domingo a Juventus, em jogo da terceira jornada da Liga italiana. O Nápoles tem estado sob vigilância apertada, depois de no passado domingo, ter defrontado, na segunda jornada da Série A, o Génova (6-0), que tem 22 casos positivos, entre os quais 17 jogadores, e já viu adiado o encontro com o Torino, previsto para hoje. A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.983 em Portugal e 35.941 em Itália.