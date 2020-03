À mesma hora, os franceses do Paris Saint-Germain reverterem a desvantagem inicial frente aos alemães do Borussia Dortmund, de 1-2 para um 2-0 caseiro, num Parque dos Príncipes vazio, contexto repercutido em mais um encontro dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões e outros quatro jogos da mesma ronda na Liga Europa.

“Há uma coisa claríssima: a UEFA ficou à espera de que determinados clubes de peso tomassem decisões para depois ser empurrada a cancelar tudo isto. Sei que há muito dinheiro envolvido, mas foi um sinal muito mau da instituição que superintende o futebol na Europa e devia ser a primeira a dar o exemplo”, apontou.

O organismo presidido pelo esloveno Aleksander Ceferin decidiu cancelar todas as provas continentais em 13 de março, seguindo uma tendência iniciada por várias ligas domésticas, culminada na terça-feira com a remarcação do Euro2020 para o próximo ano, que concede margem aos clubes para “refletirem com clareza” a estratégia vindoura.

“Têm um ponto importante para retificar coisas que estão erradas e melhorar coisas que estão corretas, porque normalmente as decisões no futebol são feitas sob uma pressão enorme do tempo. Agora dispõem desse tempo todo, até para trabalharem cenários para a eventualidade de esta época terminar sem que o campeonato conte”, referiu.

À boleia do “lado negativo” ancorado pela Covid-19, o treinador, de 63 anos, valoriza “uma acalmia fantástica” manifestada pela indústria do futebol quanto à “tradicional agressividade nas redes sociais, nas televisões e dos clubes sobre os árbitros”, pois as conversas viraram agulhas para o debate sobre as implicações de um “terrível vírus”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, infetou mais de 290 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 12.700 morreram.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por todo o mundo, incluindo Portugal, que contabiliza 1.280 infetados e 12 mortes.