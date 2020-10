"Cristiano Ronaldo fez a verificação com teste diagnóstico para a Covid 19. O exame deu um resultado negativo. O jogador está, portanto, curado após 19 dias e já não está sujeito ao isolamento doméstico", lê-se no breve comunicado do clube italiano.

Com este resultado negativo, o jogador português poderá, teoricamente, ser convocado para o encontro da Juventus com o Spezia no próximo domingo, a contar para o campeonato italiano, depois de ter falhado os últimos quatro jogos da sua equipa.

O primeiro teste positivo aconteceu em 13 de outubro, quando Ronaldo estava ao serviço da seleção portuguesa. O avançado ainda viajou para Turim, onde permaneceu em isolamento, tendo falhado o encontro da equipa das ‘quinas’ com a Suécia (3-0), para a Liga das Nações.

Na terça-feira, Ronaldo tinha voltado a acusar positivo à Covid-19, situação que deixou o jogador, de 35 anos, fora do encontro da Juventus com o FC Barcelona da segunda jornada da Liga dos Campeões, que resultou na derrota do clube italiano por 2-0.

Pela Juventus, Ronaldo esteve ausente nos empates (1-1) com Crotone e Verona, para a Série A, e no duelo com o Dínamo Kiev (2-0), para a Liga dos Campeões.