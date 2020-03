Segundo a mesma fonte, é fundamental criar condições para terminar o campeonato, já que qualquer outra solução não está prevista nos regulamentos e precisaria de um consenso que o clube entende ser impossível de alcançar.

O clube liderado por António Salvador fez chegar à Liga na terça-feira seis propostas de calendário em que, no cenário mais otimista, o campeonato seria retomado no primeiro fim de semana de maio (02 e 03) e terminaria em 07 de junho e, no pior, reiniciaria em 07 de junho e acabava em 12 de julho.

Os bracarenses apresentam como segunda hipótese recomeçar no segundo fim de semana de maio (09 e 10), como terceira no terceiro (16 e 17 de maio), como quarto cenário reiniciar no quarto fim de semana de maio (23 e 24) e como quinto no último fim de semana desse mês (30 e 31).

A final da Taça de Portugal seria jogada uma semana após o fim do campeonato.