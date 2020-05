"Tendo em conta o plano de contingência do Vitória SC para a sua equipa de futebol profissional no âmbito da pandemia de covid-19, informa-se que no decorrer dos exames de rastreio realizados no dia 08/05/2020, aos atletas, equipa técnica e staff de apoio, três atletas testaram positivo para SARS CoV2", lê-se num comunicado dos vitorianos.

De acordo com o mesmo documento, "todos os atletas em questão se encontram clinicamente bem, assintomáticos e em isolamento, com o apoio do clube, cumprido todas as diretrizes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), tendo sido os casos prontamente notificados".

"O Departamento Médico do Vitória SC vai continuar a pôr em prática um apertado plano de contingência para a pandemia que vivemos, que passa ainda nesta fase por manter os treinos individualizados de todo o plantel. O objectivo passa por continuar a garantir a segurança de todos os elementos e monitorizar, com frequência, o seu estado de saúde, privilegiando sempre a sua segurança", lê-se.

No plano de desconfinamento, devido à pandemia de covid-19, o Governo definiu que a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, permitindo também desportos individuais ao ar livre, excluindo a continuidade da II Liga.

Em Portugal, morreram 1.126 pessoas das 27.406 confirmadas como infetadas com a covid-19, e há 2.499 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.