O adiamento do encontro do Belenenses SAD ocorre depois de os ‘azuis’ se terem apresentado com nove jogadores no jogo com o Benfica, da 12.ª jornada da I Liga, no sábado [27 de novembro], devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2 que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do clube - 13 dos quais infetados pela nova estirpe Ómicron.

O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os ‘azuis’ terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

Para a segunda parte do encontro, o Belenenses SAD regressou com apenas sete atletas, mas a lesão de mais um jogador originou o fim do encontro, que o Benfica vencia por 7-0.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sustentou a realização do jogo com a ausência de um pedido formal de adiamento.

Em comunicado, o organismo informou que “por decisão das autoridades de saúde, nomeadamente da senhora delegada de saúde, coordenadora do Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras, médica de saúde pública, Pública, todos os elementos da Belenenses SAD estão em isolamento profilático de 27 de novembro a 10 de dezembro”.

“Assim, em virtude de a Belenenses SAD não dispor do número mínimo de jogadores, previsto no ponto 2 do número 12 do Plano Específico para a Covid-19, foi determinado o reagendamento do jogo Vizela-Belenenses SAD para o dia 02 de Janeiro, pelas 20:30 horas”, lê-se na comunicação da LPFP.

Na quinta-feira, o Vizela contestou a decisão do adiamento, lamentando não ter sido contactado, de modo “formal ou informalmente”, por parte do emblema lisboeta “para solicitar o adiamento do jogo ou expressar qualquer tipo de constrangimento”.

O clube disse ainda “estranhar” a determinação das autoridades de saúde, questionando “a alteração de uma norma geral para o isolamento por testagem positiva, diferente do isolamento por contacto, algo que sugere um lapso de interpretação ou aponta ao condicionamento da política sanitária em vigor até aqui”.

O Vizela adverte que a comunicação “não corresponde na totalidade à verdade, pois nem todos os elementos da Belenenses SAD estão em isolamento desde 27 de novembro”, recordando que nesse dia foi disputado o bizarro embate com o Benfica, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O encontro entre Tondela e Moreirense, também a contar para a 13.ª jornada da I Liga, que deveria ocorrer no sábado, foi adiado para 03 de janeiro de 2022, devido ao surto de covid-19 nos ‘beirões’, que solicitaram esta alteração à LPFP.