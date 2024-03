Meeke, a pilotar o Hyundai do Team Hyundai Portugal, concluiu os 16,28 quilómetros cronometrados do dia com o tempo de 8.54,3 minutos, deixando o segundo classificado, o algarvio e seu companheiro de equipa, Ricardo Teodósio (Hyundai i20), navegado por Jorge Teixeira, a 14,6 segundos, com Pedro Almeida e António Costa (Skoda Fábia) em terceiro, a 17,7s.

No início do dia, depois de ser o mais rápido na qualificação, Meeke partiu para as especiais na 12.ª posição, afirmando que "mais importante do que hoje, em que há poucos quilómetros, será a posição na estrada amanhã [sábado], pois serão 90 km de classificativas e é aí que o rali se decidirá".

A derradeira etapa da prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve terá seis especiais disputadas ao cronómetro, com um total de 90,02 quilómetros, que se realizam este sábado.

*Com Lusa.