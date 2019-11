Cristiano Ronaldo fazia com a seleção o habitual passeio matinal quando se apercebeu que alguém, dentro de um carro, o estava a gravar. Sem hesitar, o capitão da seleção portuguesa, aproximou-se sorrateiramente do veículo e pregou um susto ao casal espanhol.

É então que o jogador da Juventus coloca a mão entre o vidro aberto e abana o telemóvel que o filmava.

O momento foi registado pelas câmaras do diário espanhol AS — que partilhou o vídeo no seu site e — que falou com uma das pessoas dentro do carro. Entre risos, o interveniente acabou por dizer que se tratou dum momento muito divertido, confessando que foi a primeira vez que viu o atleta num registo mais descontraído.

A seleção esteve nos últimos dias no Algarve, onde se disputa esta noite o encontro frente à Lituânia a contar para o apuramento para o Euro 2020.