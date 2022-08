A polícia de Merseyside, em Liverpool, aplicou, na semana passada, uma advertência a Cristiano Ronaldo por este ter atirado o telemóvel de um jovem adepto do Everton ao chão enquanto saía do relvado no final de um jogo em abril. A mãe do jovem autista veio agora a público criticar essa decisão e também o internacional português, com quem admitiu ter conversado.

"Perguntou-me se eu queria encontrar-me com ele e com a família. Disse-me que não era um mau pai, que tinha tido uma infância difícil e perdido o pai quando era novo. Eu disse-lhe que também perdi o meu pai e que tive cancro, mas ele nem sabia o meu nome, nem o do Jacob. Foi o homem mais arrogante com quem falei”, disse Sarah Kelly.

A mãe do jovem autista de apenas 14 anos falou à imprensa inglesa, salientando que o castigo imposto pelas autoridades a CR7, concretamente uma advertência, não se coaduna ao gesto do avançado do Manchester United.

"Nem acredito que escapou. Ele nem substituiu o telefone do meu filho e a nossa vida tornou-se um inferno, por causa do bullying na internet. Parece que somos nós os criminosos e ele a vítima”, salientou ao The Mirror.