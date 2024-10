O internacional português inaugurou o marcador aos 17 minutos, na execução de um penálti, e à passagem do minuto 29 assistiu o internacional senegalês Sadio Mané para o segundo golo.

O resultado acabaria por ser fechado ao minuto 71, quando Sadio Mané ‘bisou’, após assistência do lateral esquerdo Nawal Boushal.

Além de Cristiano Ronaldo, que foi substituído aos 81 minutos o médio português Otávio também fez parte das escolhas iniciais do técnico italiano Stefano Pioli e jogou os 90 minutos.

Esta vitória permitiu ao Al Nassr subir provisoriamente ao terceiro lugar da Liga saudita, com 14 pontos, mas a liderança continua a ser do Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, que segue em primeiro lugar com 15 pontos (menos um jogo), os mesmos do Al Ittihad, que venceu o Al Okhdood, por 2-1, na quinta-feira.

Em quarto lugar segue o Al Shabab, treinado pelo português Vítor Pereira, com 12 pontos, e que sofreu uma derrota no sábado em casa do Damac, por 1-0.

Cristiano Ronaldo fecha o pódio dos melhores marcadores, com cinco golos, numa lista que é liderada pelo internacional sérvio Aleksandar Mitrovic, do Al Hilal, com oito, seguido pelo internacional francês Karim Benzema, do Al Ittihad, com sete.