Esta entrevista vinha a ser esperada com grande antecipação desde que começaram a ser divulgados alguns excertos no domingo, 13 de novembro.

Dizendo estar a dar esta entrevista porque "era altura de dizer alguma coisa" perante a controvérsia em seu redor, Cristiano Ronaldo admitiu logo no início da conversa que esteve para ser contratado pelo Manchester City aquando da sua saída da Juventus no verão de 2021, mas que o seu passado no Manchester United falou mais alto.

Desafiado por Morgan a comentar quanto ao rumor de que quase assinou pelos rivais de Manchester antes de regressar aos Red Devils, Ronaldo disse que "esteve perto [de acontecer]".

No entanto, recordando o seu passado no Manchester United, o português disse que "o seu coração e o sentimento" pelo clube fez a diferença, assim como Alex Ferguson, que o treinou na sua primeira passagem pelo clube inglês.

"Essa foi a chave, foi a diferença naquele momento. Mas eu não posso ser verdadeiro se não admitir que estive próximo do Manchester City. Mas eu fiz uma escolha consciente. Não me arrependo dela", continuou Ronaldo, dizendo que falou com Ferguson antes de tomar uma decisão.

"Ele disse-me 'É impossível que tu vás para o Manchester City' e eu respondi 'OK, chefe'", revelou Ronaldo, entre risos.

Um clube "parado no tempo"

No segmento seguinte da entrevista, Ronaldo e Morgan falaram do jogo de regresso em Old Trafford, quando marcou dois golos na vitória por 4-1 sobre o Newcastle, com a mãe, Dolores Aveiro, a chorar de felicidade no estádio. "O sentimento foi incrível", diz, lembrando que na semana anterior tinha sido recebido com a ideia de que "estava de volta a casa".

No entanto, foi aí que parou de lembrar o passado de forma positiva, abordando um dos temas que já tinham sido revelados na antevisão a esta entrevista, a estagnação do Manchester United enquanto clube.

"Quando assinei, achava que tudo tinha mudado, porque se passaram 13 anos. Pensava que tudo ia ser diferente, a tecnologia, as infraestruturas, tudo. Mas fiquei surpreendido pela negativa porque vi que estava tudo na mesma", diz, lamentando também a "instabilidade" que viu no clube no seu regresso.

"Parece que pararam no tempo. Eu pensei que quando me contrataram, a mim ao [Jordan] Sancho e ao [Raphael] Varane, que as coisas iam voltar a ser como eram no Manchester, mas o Alex Ferguson deixou um grande vazio no clube", apontou. Comparando o seu regresso às suas passagens pelo Real Madrid e a Juventus, Ronaldo diz que esses dois clubes estão muito mais avançados "em termos tecnológicos, especialmente no que toca a treinos, nutrição e condições de recuperação física. O Manchester devia estar a par desses clubes, mas ficou para trás, na minha opinião."

"Desde que Sir Alex [Ferguson] foi embora que não houve evolução no clube, nada mudou” concluiu, sublinhando que "o progresso foi zero".

"Não entendo os treinadores que se acham a última Coca-cola no deserto"

A entrevista prosseguiu com o tema a centrar-se em Ralf Rangnick, o treinador austríaco contratado para substituir Ole Gunnar Solskjaer e assumir em simultâneo o papel de diretor desportivo, considerando-o um erro de casting.

“Se nem sequer és treinador, como podes ser o líder do Manchester United? Nunca tinha ouvido falar dele”, declarou sobre o austríaco. Ronaldo apontou também o dedo à direção, considerando "ridícula" a contratação. "Quando despedes o Solskjaer, tens de trazer um treinador de topo, não um diretor desportivo", atirou.

O português frisou na entrevista que tratou sempre Rangnick como seu superior, tal como fez com todos os treinadores na sua carreira. "Eu tratei-o como meu treinador, porque se alguém assume a posição, temos de encarar as coisas assim", afirmou Ronaldo, acrescentando, porém, que no fundo nunca o viu como treinador devido a diferenças na forma de encarar o trabalho.

Perante as críticas que o austríaco lhe dirigiu publicamente, Ronaldo devolveu que não entende "estes novos treinadores a aparecer, que acham que são a última Coca-cola no deserto" e querem "inventar".

Uma polémica que está para durar

Do que já tinha sido revelado, Ronaldo fala sobre os últimos meses no Manchester United , sobre como se sentiu "traído" e como, admite, não respeitar o treinador.

“Não sei se devia dizer isto, mas não me importa. As pessoas deviam ouvir a verdade: sim, senti-me traído, e senti que algumas pessoas não me queriam cá não só esta época, mas também na última”, declarou o avançado.

Segundo o jogador de 37 anos, “não é só o treinador”, Erik ten Hag, a não querer o jogador no plantel, mas também “dois ou três no clube”, clarificando, depois, que se referia a administradores, reforçando que se sentiu “traído”.

Sobre o ten Hag, Ronaldo diz: “Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se tu não tens respeito por mim, eu nunca vou ter respeito por ti”.

Confrontado com as críticas que lhe têm sido dirigidas por Wayne Rooney, antigo colega de equipa na primeira passagem pelo clube, Ronaldo disse: "não me compreendo porque é que ele me critica tanto... provavelmente porque já acabou a carreira e eu ainda estou a jogar ao nível mais alto".

Cristiano Ronaldo queixa-se ainda de “falta de empatia” para com ele, quando perdeu um dos filhos no parto de Georgina Rodríguez, nascendo apenas um dos gémeos, e que o clube tenta pintá-lo como “a ovelha negra” do plantel.

O avançado, que ficou de fora dos últimos três jogos dos ‘red devils’, integra os trabalhos da seleção portuguesa, que ‘capitaneia’, de preparação para o Mundial 2022.

Ao todo, Cristiano Ronaldo soma esta época 16 jogos e três golos pelo clube inglês, depois de em 2021/22, época de regresso a Manchester, ter conseguido 24 golos em 38 encontros.

Esta tem sido uma época ‘problemática’ para o ‘astro’ madeirense, que regressou ao United, em que jogou primeiro entre 2003 e 2009, após passagens no Real Madrid (2009-2018) e na Juventus (2018-2021), tendo começado a carreira no Sporting.

No verão, a sua possível saída do clube foi o principal tema de discussão do mercado de transferências e, quando não se concretizou, prometeu que daria uma entrevista para esclarecer o assunto.

Desde então, a sua atuação nos relvados tem sido intermitente, entre a titularidade, o banco de suplentes e a ausência dos convocados, como quando foi afastado dos treinos da primeira equipa por abandonar um jogo ainda a decorrer, tendo-se recusado a ser suplente utilizado.

Com 191 jogos pela seleção principal de Portugal, e 117 golos, junta-lhes 145 tentos pelo Manchester United, em 346 partidas, 450 pelo Real Madrid, em ‘apenas’ 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.