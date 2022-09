Cristiano Ronaldo quer estar no Campeonato da Europa em 2024. A vontade do capitão da seleção portuguesa foi assumida esta terça-feira nas "Quinas de Ouro", gala da Federação Portuguesa de Futebol, aquando da entrega de um prémio pelo feito de se ter tornado o melhor marcador de sempre de seleções, quando o avançado disse que o seu "caminho na seleção não acabou"-

"É um orgulho receber um prémio desta dimensão e ser o melhor marcador de sempre das seleções. Nunca pensei que fosse alcançá-lo. Quero agradecer a todos os que foram importantes na minha carreira. Quero ainda aproveitar para dizer que o meu caminho ainda não terminou. Ainda vão levar mais um bocadinho de carga do Cris. Quero fazer parte deste Mundial e do Europeu também, assumo já", disse.

Aquando do Euro 2024, Ronaldo terá já 39 anos. Atualmente com 37, o jogador do Manchester United soma 189 internacionalizações e 117 golos com a camisola das Quinas, que fazem dele o melhor marcador da história das seleções.