Cristiano Ronaldo não começou a pré-época ao serviço do Manchester United e só há algumas semanas é que se juntou aos seus colegas de equipa. Muito se falou sobre a sua vontade em sair dos red devils, de querer jogar na Liga dos Campeões, etc. Agora, contudo, CR7 promete contar toda a verdade numa entrevista.

"Saberão a verdade quando der uma entrevista daqui a umas semanas. Os média só falam mentiras. Tenho um livro de notas e nos últimos meses das 100 notícias que fizeram só acertaram cinco, imaginem como são as coisas. Abraço pessoal, passei aqui rapidinho. Já há muito tempo que não vinha", lê-se no comentário do internacional português.

Refira-se que ainda esta semana alguma imprensa inglesa falava na possibilidade do Manchester United estava a ponderar a rescisão de contrato com o capitão da turma das quinas, alegadamente devido à falta de compromisso de CR7 com a equipa da Premier League. Clubes como o Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Sporting têm sido apontados como possível destino.