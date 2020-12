Cristiano Ronaldo foi galardoado com o prémio de melhor futebolista do século na 11.ª gala dos Globe Soccer Awards, numa cerimónia que que decorreu no edifício Burj Khalifa, no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O português recebeu o troféu — que compreende o período entre 2001 e 2020 -, batendo a concorrência do egípcio Mohamed Salah (Liverpool), o argentino Lionel Messi (Barcelona) e do ex-internacional brasileiro Ronaldinho.

O avançado da Juventus também concorreu ao prémio de jogador do ano ao lado de Messi e Robert Lewandowski, mas foi o polaco que milita pelo Bayern de Munique a receber o troféu. Ronaldo tinha vencido o prémio de melhor jogador nos últimos quatro anos, depois de já ter sido galardoado em 2011 e 2014.