Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo e que deixou esse mesmo mundo rendido ao seu golo de bicicleta da passada terça-feira, visitou o Sporting em Madrid, para apoiar o seu clube de formação no jogo contra o Atlético de Madrid na Liga Europa.

Foi o clube dos leões que revelou a visita com fotografias partilhadas na rede social Twitter. "Vejam só quem nos veio dar uma força extra para o jogo de logo...", pode ler-se na publicação.

A equipa liderada pelo técnico Jorge Jesus está instalada num hotel no Paseo de la Castellana.

Também João Palhinha, centro-campista dos leões, partilhou uma foto com o craque no Instagram.

O Sporting visita hoje o Atlético de Madrid, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, procurando o primeiro triunfo da sua história em solo espanhol.

Este será o 16.º encontro dos ‘leões’ em Espanha e o melhor que conseguiram foram três empates, face ao Sevilha (1-1, em 1983/84), à Real Sociedad (0-0, em 1988/89) e aos ‘colchoneros’ (0-0, em 2009/10).

Praticamente arredado da luta pelo título nacional, o Sporting tenta uma boa campanha na Liga Europa, tendo agora pela frente o adversário de maior valor até agora, depois de ter afastado o Astana e o Viktoria Plzen.

Tal como o Sporting, o Atlético de Madrid também foi ‘despromovido’ da Liga dos Campeões e já afastou o Copenhaga e o Lokomotiv Moscovo.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, já deverá poder contar com o médio William Carvalho e com o avançado Doumbia, recuperados de lesão, enquanto o técnico dos ‘colchoneros’, Diego Simeone, está desfalcado dos laterais Vrsaljko e Filipe Luís.

O encontro do Wanda Metropolitano tem início marcado para as 20:05 e será dirigido pelo russo Sergei Karasev.

A segunda mão está marcada para 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

créditos: EPA/ANDREA DI MARCO

Cristiano Ronaldo marcou na terça-feira um golo de pontapé de bicicleta, no 2-0 em Turim, que mereceu aplausos até de adeptos da equipa adversária, na vitória por 3-0 do Real Madrid diante da Juventus, para a Liga dos Campeões.

Este golo fez manchetes em todo o mundo no dia seguinte, rendendo vários elogios ao atleta português.