Noutros jogos dos quartos de final, os portugueses Bruma e Rolando cruzam-se na Alemanha no confronto entre o Leipzig e o Marselha, equipa francesa que eliminou o Sporting de Braga, enquanto a Lazio, de Nani, recebe os austríacos do Salzburgo em Roma. Em Londres, o Arsenal é visitado pelo CSKA Moscovo.

Esta vai ser a 16.ª visita do Sporting a equipas espanholas, frente às quais tem como melhores resultados os empates com Atlético de Madrid (0-0), em março de 2010, Real Sociedad (0-0), em novembro de 1988, e Sevilha (1-1), em setembro de 1983.

Do lado dos madrilenos, o treinador argentino Diego Simeone tem, sobretudo, problemas no setor recuado, face às lesões de Filipe Luis (que tem mesmo o Mundial2018 em risco), Juanfran, Giménez e Vrsaljko, todos ausentes do 1-0 ao Deportivo no domingo. E este pode ser um fator a explorar pela turma de Jesus no contra-golpe, apostando na rapidez e imprevisibilidade de Acuña e Gelson Fernandes para servir o Bas Dost no miolo. Isto, pelo menos, em teoria. Na prática, poderá não ser assim, tendo em conta a agressividade e qualidade das segundas linhas dos espanhóis.

Acuña, Fábio Coentrão, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Battaglia e Bas Dost, todos habituais titulares do conjunto de Jorge Jesus, estão em risco, enquanto Ángel Correia é o único nessa situação do lado madrileno.

A tarefa do Sporting, perante o segundo colocado da Liga espanhola, a nove pontos do FC Barcelona, afigura-se como muito complicada e pode ficar ainda mais dificultada tendo em conta o elevado número de jogadores em risco de exclusão para a segunda mão, caso vejam um amarelo na primeira.

Os ‘leões’, terceiros no campeonato luso, já só um ponto acima do quarto, vão disputar pela 10.ª vez os quartos de final de uma prova europeia, fase que superaram cinco vezes, na Taça das Taças de 1963/64 e 73/74, na Taça UEFA de 1990/91 e 2004/05 e na Liga Europa de 2011/12.

Na próxima quinta-feira, oito anos depois, os dois ‘grandes’ ibéricos reencontram-se depois de ‘tombarem’ da ‘Champions’, sendo que, já na Liga Europa, o Sporting eliminou os cazaques do Astana e os checos do Viktoria Plzen, após prolongamento, enquanto o Atlético de Madrid somou quatro triunfos face a FC Copenhaga e Lokomotiv Moscovo.

As duas equipas despromovidas da Liga dos Campeões reencontram-se na segunda competição europeia de clubes, como em 2009/10, época em que os madrilenos eliminaram os lisboetas nos oitavos de final, com um empate a zero em casa e a dois em Lisboa.

E mais: neste estádio só ganhou o Chelsea, para a ‘Champions’, e o Sevilha, para a Taça do Rei. É com este ‘pequeno detalhe’ estatístico que o Sporting vai tentar um resultado que lhe permita poder discutir a eliminatória em Alvalade, consciente de que nunca venceu fora uma equipa espanhola. A arbitragem ficará a cargo do russo Sergei Karasev, q uatro anos depois da arbitragem polémica frente ao Schalke 04.

A vida para o clube orientado por Jorge Jesus, a nível interno, não está fácil. As contas para alcançar o título português, que não conquista desde 2001/2002, ficaram mais complicadas, com a derrota em Braga, no decorrer deste fim de semana.

A eliminatória de 2011/12 com os ucranianos devolveu aos ‘leões’ um balanço positivo nos ‘quartos’, fase em que caíram por quatro vezes, com Real Sociedad (1982/83), Colónia (85/86), Atalanta (87/88) e Glasgow Rangers (2007/08).

Época | Prova | Adversário | 1.ª mão | 2.ª mão | Desfecho 1963/64, Taça das Taças, Manchester United, Ing 1-4 (F) 5-0 (C) Apurado 1973/74, Taça das Taças, Zurique, Sui 3-0 (C) 1-1 (F) Apurado 1982/83, Taça dos Campeões Europeus, Real Sociedad, Esp 1-0 (C) 0-2 (F) Eliminado 1985/86, Taça UEFA, Colónia, RFA 1-1 (C) 0-2 (F) Eliminado 1987/88, Taça das Taças, Atalanta, Ita 0-2 (F) 1-1 (C) Eliminado 1990/91, Taça UEFA, Bolonha, Ita 1-1 (F) 2-0 (C) Apurado 2004/05, Taça UEFA, Newcastle, Ing 0-1 (F) 4-1 (C) Apurado 2007/08, Taça UEFA, Glasgow Rangers, Esc 0-0 (F) 0-2 (C) Eliminado 2011/12, Liga Europa, Metalist Kharkiv, Ucr 2-1 (C) 1-1 (F) Apurado

Sob o comando de Ricardo Sá Pinto, que substituíra Domingos Paciência, os ‘leões’ começaram por bater em casa o conjunto de Kharkiv, com tentos do russo Izmailov e do argentino Insua, tendo Cleyton Xavier reduzido nos descontos.

O Sporting não levou uma grande vantagem para a Ucrânia, onde sofreu, valendo o guarda-redes Rui Patrício, que, aos 64 minutos, defendeu um penálti ao jogador brasileiro que marcara em Alvalade, mantendo os ‘leões’ na frente.

Antes, a formação ‘leonina’ adiantara-se pelo holandês Ricky van Wolfswinkel, em ‘cima’ do intervalo, e o Metalist chegou ao empate no jogo, por Jonathan Cristaldo.

A formação ‘leonina’ qualificou-se na última presença nos ‘quartos’ e igualmente, de forma ‘mítica’, na primeira, ao dar a volta ao Manchester United, com uma goleada caseira por 5-0, depois de um desaire em Inglaterra por 4-1, ‘escrito’ por três tentos de Denis Law e um de Bobby Charlton.

No antigo Alvalade, a 18 de março de 1964, Osvaldo Silva, já autor de um golo em Manchester, foi, com um ‘hat-trick’, o ‘herói’ dos sportinguistas, pelos quais faturaram ainda Géo e Morais, que dois meses depois marcaria, de canto direto, o tento que valeu a Taça das Taças, na finalíssima com o MTK Budapeste (1-0).

Dez anos volvidos, o Sporting voltou a ultrapassar os ‘quartos’ da Taça das Taças, agora com grande tranquilidade, face ao Zurique: um 3-0 em casa, selado por Nélson, Marinho e Yazalde, de penálti, decidiu, seguindo-se um 1-1 na Suíça.

O terceiro apuramento aconteceu em 1990/91, face ao Bolonha, numa eliminatória iniciada com um empate 1-1 em Itália, onde o central brasileiro Luisinho marcou aos 88 minutos. Em Alvalade, Cadete e uma grande penalidade de Gomes qualificaram os ‘leões’.

Em 2004/05, o Sporting voltou a superiorizar-se nos ‘quartos’, num duelo com o Newcastle que esteve muito tempo a pender para os ingleses, que ganharam em casa por 1-0, com um tento de Alan Shearer, e adiantaram-se em Alvalade, por Kieron Dyer.

Os comandados de José Peseiro lograram, porém, uma sensacional reviravolta, no jogo, com tentos do romeno Niculae, aos 40 minutos, e de Sá Pinto, aos 71, e na eliminatória, com um golo de Beto, aos 77. Aos 90+1, Rochemback acabou com as dúvidas.

No que respeita às eliminações, a primeira aconteceu à terceira presença e primeira e única de sempre na principal prova europeia de clubes, então a Taça dos Campeões Europeus, frente aos bascos da Real Sociedad, em 1982/83.

Sob o comando de António Oliveira, o Sporting ganhou em casa por 1-0, com um tento de Manuel Fernandes a acabar, mas, em San Sebastián, Juan Larrañaga e José María Baquero acabaram com o ‘sonho’ dos ‘leões’.

Nos anos 80 do século passado, o conjunto de Alvalade foi mais duas vezes eliminado nos ‘quartos’, primeiro (1985/86) face aos alemães do Colónia (1-1 em casa e 0-2 fora) e depois (1987/88) frente aos italianos da Atalanta (0-2 fora e 1-1 em casa).

A mais recente ‘queda’ aconteceu em 2007/08, com o ‘onze’ de Paulo Bento a conseguir um ‘nulo’ no reduto do Glasgow Rangers, há precisamente 10 anos, para, depois, cair por 2-0 em Alvalade, aos ‘pés’ dos tentos de Darcheville e Whittaker.

Ricky van Wolfswinkel (D) celebra o golo marcado na segunda mão dos quartos de final para a Liga Europa, frente ao FC Metalist Kharkiv, em Kiev, na Ucrânia. créditos: EPA/SERGEY DOLZHENKO

O ‘leão’ não ruge muito alto no território dos ‘nuestros hermanos’

Em 15 embates fora com formações de Espanha, os ‘leões’ têm como melhor registo três empates, conseguidos face ao Sevilha (1-1, em 1983/84), à Real Sociedad (0-0, em 1988/89) e aos ‘colchoneros’ (0-0, em 2009/10).

Os restantes 12 jogos redundaram em outros tantos desaires, sendo que o Sporting só conseguiu estar na frente do marcador duas vezes, na primeira deslocação, em 1965/66, face ao Espanyol, e na penúltima, na época passada, frente ao Real Madrid.

Em 1965, na segunda eliminatória da Taça das Cidades com Feiras, e depois de um triunfo caseiro por 2-1, o Sporting chegou a estar a vencer o Espanyol, em Barcelona, por 3-0, já na segunda parte, com tentos de Lourenço, Figueiredo e Oliveira Duarte.

A formação catalã conseguiu, no entanto, dar a volta à eliminatória, ao marcar quatro golos no espaço de 18 minutos, obra de José Maria Lavilla, aos 55, de grande penalidade, Ramín Miralles, aos 63, e José Rodilla, aos 70 e 73.

Tendo em conta que os golos fora não valiam mais em caso de empate, a eliminatória resolveu-se em novo jogo em Barcelona, que os locais venceram por 2-1.

Para conseguir nova liderança no marcador em Espanha, o Sporting teve de esperar mais de meio século, mais precisamente 51 anos: aconteceu em 2016/17, no reduto do Real Madrid, que era o detentor do título e viria a revalidá-lo.

Na primeira jornada do Grupo F, um golo do brasileiro Bruno César, aos 48 minutos, colocou os ‘leões’ a vencer no Bernabéu, mas a primeira vitória fora com uma equipa espanhola esfumou-se na parte final, após mais uma ‘traição’ de Cristiano Ronaldo.

O jogador formado no Sporting restabeleceu a igualdade aos 89 minutos, na transformação de um livre direto, e, quatro minutos depois da hora, Alvaro Morata deu o triunfo aos ‘merengues’.

Depois de terem ‘tocado’ o triunfo, os ‘leões’ perderam, como quase sempre, mas nem todos os desaires acarretaram frustrações, sendo que foi em festa, aliada a um sentimento de alívio, que o Sporting saiu derrotado por 4-1 de Valência, em 1968/69.

A formação ‘leonina’ goleou em casa por 4-0 e parecia certa a sua presença na segunda ronda da Taça das Cidades com Feiras de 1968/69, só que, no Mestalla, os espanhóis responderam da 'mesma moeda', com Juan Sol a selar o 4-0 aos 87 minutos.

O encontro foi para prolongamento e o Sporting conseguiu marcar golo que lhe valeu o apuramento, por intermédio de Chico Faria, aos 112 minutos.

Ainda assim, o resultado final foi um desaire, que o Sporting só evitou em três ocasiões, a primeira em 1983/84, época em que empatou 1-1 em Sevilha, na primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA, graças a um tento de Manuel Fernandes. Viria a qualificar-se com um triunfo em casa por 3-2.

O segundo empate em Espanha aconteceu em 1988/89, na segunda ronda da Taça UEFA, só que o ‘nulo’ no reduto da Real Sociedad de nada valeu, uma vez que, na primeira mão, o Sporting havia perdido em Alvalade por 2-1.

A terceira e última igualdade, a zero, aconteceu há oito anos, com o Atlético de Madrid que o Sporting agora reencontra, e também não ficou associada a um apuramento, pois, na segunda mão, o conjunto de Paulo Bento ficou-se por um empate a dois.