O russo Sergei Karasev vai arbitrar a visita do Sporting ao Atlético de Madrid, na quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, quatro anos depois da arbitragem polémica frente ao Schalke 04.

Karasev, de 38 anos e internacional desde 2010, foi hoje designado pela UEFA para a visita dos ‘leões’ à capital espanhola, naquele que será o terceiro encontro com clubes portugueses, depois das derrotas do Sporting em Gelsenkirchen (4-3), na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2014/15, e do Sporting de Braga em Cluj (3-1), na edição 2012/13 da Liga Europa.

Em 21 de outubro de 2014, num encontro da terceira jornada da ‘Champions’, disputado em Gelsenkirchen, o Sporting atuou com menos um jogador a partir dos 33 minutos [quando vencia por 1-0], devido à expulsão de Maurício, e alegou que o segundo golo dos alemães foi precedido de fora de jogo e o quarto, que garantiu a vitória à formação da casa já nos descontos, ocorreu na sequência de uma grande penalidade inexistente — um remate de cabeça de Huntelaar foi embater no rosto de Jonathan Silva.

O árbitro nada assinalou num primeiro momento, mas depois apontou à marca do castigo máximo por indicação do seu árbitro assistente adicional [Vitali Meshkov, que não está nomeado para o jogo de quinta-feira].

Na sequência desta arbitragem, o Sporting apresentou um protesto à UEFA, que o seu Comité de Controlo Ética e Disciplina da UEFA considerou inadmissível.

Antes, o russo tinha dirigido a vitória da seleção portuguesa de sub-19 frente à Hungria (3-2), na Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de 2010.