A 42ª edição do Dakar arranca no próximo dia 5 de janeiro, em Jeddah e termina 12 etapas e 7800 quilómetros depois, a 17, em Qiddiyah, um megaprojeto turístico na região de Riade, num percurso feito 70% em areia. Para dia 11 está reservado o dia descanso, depois da etapa supermaratona. A maior etapa será disputada no dia 14 de janeiro, entre Wadi Al-Dawasir e Haradh, com 891 quilómetros.

42 anos depois da prova que arrancou de Paris até Dakar, no Senegal, pisou o continente africano durante três décadas, mudou-se para a América do Sul durante outra, abre, em 2020, o seu terceiro capítulo. Nesta nova etapa da mais dura competição de todo o terreno idealizada por Thierry Sabine, o deserto das arábias será o palco da aventura sobre rodas.

A Arábia Saudita será o 30.º país a ver passar motos, carros, quads camiões e SSV’s. Uma estreia num novo continente que abre um novo mundo para os pilotos, respetivas caravanas e comitivas.

A Lei Sharia, em vigor, proíbe o consumo de álcool e de carne de porco na cantina do bivouac. Isso mesmo é recordado num documento, “Guia de boas práticas”, distribuído pela organização ASO aos pilotos que são aconselhados a não mostrarem tatuagens e, no caso concreto das mulheres, a não mostrarem os ombros e a usarem roupa que tape as pernas até aos joelhos. E é ainda proibido o transporte e consumo de drogas. Severas penas de prisão ou mesmo pena de morte é o castigo previsto para infratores.

O Dakar 2020, prova que pode ser acompanhada em Portugal no Eurosport, apresenta novas regras. O road book será a cores e, em seis etapas, as equipas recebem-no poucos minutos antes da partida para as especiais. Desta forma, quem organiza coloca em pé de igualdade todos os pilotos, em especial quem não tem por detrás uma equipa a escolher os melhores percursos na véspera, como acontecia até agora.