Segundo o braço militar israelita responsável pelos assuntos civis nos territórios ocupados (Cogat), os camiões entraram pela passagem de Kerem Shalom e levaram bens como farinha, alimentos, equipamento médico e medicamentos.

“A ajuda foi transferida após uma inspeção de segurança completa” realizada por funcionários do Ministério da Defesa responsável pelas passagens de fronteira, explicou a mesma fonte, acrescentando que continuará a fazer todos os esforços para garantir que a ajuda “não chega às mãos da organização terrorista Hamas”.

Cerca de 200 camiões entraram em Gaza nos últimos dias, após três meses de bloqueio total israelita, sendo que, na quinta-feira, 90 foram distribuídos por todo o território, a maioria dos quais carregados com material médico ou farinha para as padarias da Faixa de Gaza.

A ajuda humanitária permitida por Israel em Gaza nos últimos dias “nem sequer chega perto de cobrir a escala e o volume das necessidades dos 2,1 milhões de habitantes de Gaza”, avisou, no entanto, o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric.

Antes da guerra, entravam no país, em média, 500 camiões todos os dias com produtos básicos para a população, embora as organizações humanitárias já considerassem isso insuficiente.

Israel bloqueou a entrada de ajuda humanitária em Gaza desde 2 de março, ainda antes de o último acordo de cessar-fogo ter sido quebrado.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou na semana passada que meio milhão de habitantes de Gaza estavam à beira da fome devido ao “bloqueio deliberado” de Israel, e 57 crianças já tinham morrido de subnutrição desde o início de março.