O piloto português Paulo Gonçalves acredita que as melhorias introduzidas pela Honda na CRF450 Rally com que vai participar no Dakar vão permitir "lutar pela vitória em todas as etapas".

Paulo Gonçalves foi um dos pilotos apresentados pela estrutura oficial da marca nipónica no salão internacional de Milão, o EICMA, que revelou, também, a nova versão da mota que em 2019 irá lutar pela vitória na maratona sul-americana. "Trabalhámos muito durante o ano para melhorar alguns aspetos importantes numa prova como o Dakar, nomeadamente a fiabilidade, e estamos muito satisfeitos com o resultado", revelou o piloto português, natural de Esposende. Paulo 'Speedy' Gonçalves, como é conhecido na competição, adiantou ainda que a mota recebeu melhorias na suspensão e no motor, "que melhoram muito o rendimento". "Foram pequenas melhoras em diferentes pontos que nos permitem estar mais cómodos, ir mais rápidos nas pistas e, também, com mais segurança", sublinhou o piloto português, que irá competir com o número 2 na sua CRF450 Rally. "A equipa trabalhou muito durante o ano para nos entregar uma mota capaz de lutar pela vitória em todas as etapas", concluiu. Além do piloto de Esposende, Portugal faz-se representar no Dakar com mais sete 'motards'. Joaquim Rodrigues Jr., Mário Patrão, David Megre, Fausto Mota, António Maio, Sebastian Bühler e Miguel Caetano são os outros inscritos.