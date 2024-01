Brabec, que já tinha ganho a edição de 2020, terminou a competição com o tempo de 51:30.08 horas, menos 10.53 minutos do que o segundo classificado, o piloto do Botswana Ross Branch (Hero), e menos 12.25 do que o francês Adrian van Beveren (Honda), que foi terceiro.

Na 12.ª e última etapa, disputada esta sexta-feira, em Yanbu, na Arábia Saudita, Brabec foi quinto classificado, a 3.31 minutos do vencedor, o argentino Kevin Benavides (KTM).