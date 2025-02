Têm um maestro à sua frente, mas em vez de uma batuta mostra o gesto que o coro deve repetir. Traduz-lhes o que ouve para que possam cantar em língua gestual portuguesa. De fora vê-se alguém a falar em língua gestual, devagarinho, ao ritmo da música que não ouvem.

Com gestos leves e delicados assim participam as Mãos que Cantam, um coro de surdos que se torna o centro do espetáculo dos Vocal Emotion na música I'm Falling in Love. Mas se esta noite sobem a um coliseu esgotado, depois a 21 de fevereiro de 2025 estarão no Porto, num concerto com 150 pessoas em palco tudo não passou de uma coincidência muito feliz.

A música que cantam neste tributo a Coldplay tem no videoclip original uma parte em língua gestual inglesa. Mas quando tudo se começou a desenhar o maestro Sérgio Duarte, responsável pelo projeto, nem estava a pensar nisso. Em tom de brincadeira disse a Manuel Rebelo, responsável pelo Vocal Emotion, que se precisasse de uma participação do coro de surdos para o espetáculo que estava a organizar, as Mãos que Cantam estariam disponíveis. A ideia não saiu da cabeça de Manuel Ribeiro e no momento em que se apercebe que os próprios Coldplay tinham "algumas brincadeiras ao vivo com isso" não teve dúvidas.

Explica ao SAPO24 que quem for ver o concerto poderá ver Sérgio Duarte a ser um intérprete em tempo real do que a música está a dizer. E nem se precisa de perceber língua gestual portuguesa para se ver "qualquer coisa de artístico" há uma leveza e um ritmo próprio nos gestos, "é claramente uma forma de arte".

Tão leves, tão ágeis que chegam a emocionar. Aconteceu no ensaio com João Duque, professor catedrático do ISEG, que é um dos cantores do Vocal Emotion. E que no momento em que uma rapariga do coro dos surdos explica ao grupo: "Vocês cantam por aquilo que ouvem, eu canto por aquilo que vejo", é confrontado com a sua própria "sorte" e "emociona-se intensamente", partilha Manuel Rebelo. "Tive de lhe dar um abraço. Ele estava mesmo... Não estava a conseguir sequer aguentar ali aquela... Aquela manifestação da arte das Mãos que Cantam."

João Duque é apenas uma das caras conhecidas pouco prováveis de se encontrar ali. Desde médicos a políticos, passando por empresários há um pouco de tudo.

"Há malta de todos os quadrantes. O Vocal Emoção é um coletivo. Ou seja, é um sítio onde se encontram pessoas que partilham da mesma paixão. Não entra aqui ninguém sem fazer uma audição e sem ter uma conversa específica sobre o que é que se vive aqui."

E ali vivem-se emoções. "Respira tudo mais ou menos da mesma maneira. Ou seja, há ali uma felicidade, nós estamos ali muito virados para a música sem complicar."