O sobrinho do presidente assassinado John F. Kennedy obteve os 51 votos necessários para a confirmação, tornando-se a mais recente adição polémica ao gabinete do presidente Donald Trump.

Apenas um republicano, Mitch McConnell, do Kentucky, votou contra Kennedy, juntando-se a todos os 45 democratas e dois independentes.

McConnell, que teve poliomielite quando criança, expressou preocupação sobre as opiniões de Kennedy sobre a vacina contra a poliomielite. O senador Bill Cassidy, um republicano da Louisiana e médico, votou em Kennedy após dizer publicamente que não tinha certeza se poderia apoiar a sua nomeação devido às suas opiniões sobre vacinas.

Kennedy, que não tem nenhum diploma em medicina ou ciências, tem expressado ceticismo sobre as principais vacinas há vários anos, vinculando-as com autismo. Também apoiou teorias da conspiração, incluindo que a internet sem fios causa cancro.

Todas estas teorias foram repetidas durante as audiências de confirmação do novo secretário de Saúde no mês passado.

*Com AFP