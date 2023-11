Perante aquele que é o pior registo da história do emblema no principal escalão à 10.ª jornada – apenas seis pontos, com um único golo apontado nas últimas seis rondas -, Daniel Ramos considera fundamental quebrar a crise de resultados, apesar de admitir que o Sporting de Braga, adversário do próximo domingo, irá trazer um “altíssimo nível de dificuldade”.

“É uma situação que não é fácil para todos, mas temos de ter a energia e acreditarmos. Sabemos o que nós valemos. Já fizemos coisas muito boas esta época, basta relembrar o nosso arranque e as exibições que já tivemos, para sabermos que esta posição na tabela é temporária. Não é para nós. Estamos lá, por alguma razão não conseguimos pontos suficientes, mas há que saber conviver com isso e aproveitarmos o próximo jogo para regressar aos pontos”, vincou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Ainda que a situação desportiva seja adversa, Daniel Ramos voltou a sublinhar que considera ter as condições para manter o cargo, mas que nunca colocará entraves à saída, caso seja a vontade da direção.

“Eu e a direção estamos em sintonia quanto a isso e temos um relacionamento muito bom. Eu nunca fui nem serei problema. Se entendermos que não existem condições, o treinador sai. Por aquilo que a equipa tem demonstrado e pela informação passada pela direção, sentimos que muitas contrariedades aconteceram para estarmos na situação em que estamos, que não pudemos controlar. Nomeadamente, penáltis falhados, penáltis concedidos escusadamente, expulsões indevidas… […] Se eu sentir que não posso aportar nada ao clube, não estou cá a fazer nada”, expressou.

Favorito no plano teórico, o Sporting de Braga tem contra si o facto de ter defrontado o Real Madrid (3-0, favorável aos espanhóis) na passada quarta-feira para a Liga dos Campeões, mas o treinador do Arouca rejeita que um possível desgaste dos bracarenses possa constituir uma vantagem.

“Não me parece um problema, porque o Braga tem mais do que soluções. Basta ver que, se calhar, o segundo ‘onze’ deles lutava do meio da tabela para cima na mesma. Soluções eles têm, o momento é o que é. Não me parece que o jogo a meio da semana traga algum tipo de vantagem para nós. Aquilo que temos de fazer é simples e o grupo de trabalho sabe muito bem, precisamos de jogar nos limites e toda a gente trabalhar, porque isto é para nós e para o Arouca”, sentenciou.

Para o encontro, Daniel Ramos não contará definitivamente com Vitinho, por lesão, além de Tiago Esgaio, emprestado pelo conjunto minhoto, enquanto Weverson e Rafael Fernandes poderão voltar às opções para a convocatória, mas estão ainda em dúvida.

O Arouca, 18.º classificado e lanterna-vermelha da I Liga de futebol, com seis pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 20, pelas 18:00 de domingo, sob arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.