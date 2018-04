O piloto australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio da China de Fórmula Um, depois de uma corrida marcada por incidentes entre os pilotos.

Esta foi a sexta vitória da carreira do piloto australiano em Fórmula 1, conseguida apesar de ter iniciado o percurso a partir do terceiro lugar da grelha de partida.

O segundo lugar do Grande Prémio foi ocupado por Valtteri Bottas, da Mercedes, seguido de Kimi Raikkonen, da Ferrari.

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) acabou no quarto lugar e o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) — que partiu do primeiro lugar da grelha de partida — ficou na oitava posição, na sequência de um choque com o Red Bull de Max Verstappen.