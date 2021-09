Videira, que na sexta-feira disputa as eliminatórias dos 100 metros costas S6, nadou a final em 5.24,92 minutos, melhorando o tempo feito nas eliminatórias da manhã (5.26,88).

Daniel Videira mostrou-se “muito feliz” com o sexto lugar conseguido, apesar de considerar que “podia ter feito uma marca melhor”.

“Estou muito satisfeito, vinha com o sétimo lugar no ‘ranking’ saio daqui com o sexto lugar na final, é muito bom”, afirmou o nadador do GesLoures, que se estreou em competições paralímpicas.

No Centro Aquático de Tóquio, Videira nadou a final em 5.24,92 minutos, melhorando o tempo feito nas eliminatórias da manhã (5.26,88), mas ficou aquém do recorde nacional da distância (5.15,72), que estabeleceu em maio passado, nos Europeus disputados no Funchal.

“A marca não foi a que eu queria, acho que conseguia fazer melhor, mas só posso estar contente, um sexto lugar nos meus primeiros Jogos é muito bom”, referiu o nadador, de 29 anos.

Daniel Videira, que na sexta-feira disputa as eliminatórias dos 100 metros costas S6, admitiu ter tentado fazer algumas melhorias para nadar a final: “Em relação à eliminatória tentei melhorar, sobretudo nas viragens”.

Na prova em que Daniel Videira alcançou, até ao 10.º dia de competição, a melhor classificação na natação lusa em Tóquio, o brasileiro Henrique Glock arrecadou a medalha de ouro, com a marca de 4.54,42, ficando o italiano António Fantin com a prata (4.55,70) e o russo Viacheslav Lenskii, que compete sob bandeira do comité paralímpico do seu país, com o bronze 5.04,84.

Portugal, que está representado nos Jogos Paralímpicos por 33 atletas, entre os quais seis nadadores, conquistou até ao 10.º dia de competição, uma medalha de bronze, no lançamento do peso F40, e 13 diplomas.

*Por Alexandra Oliveira, enviada da agência Lusa