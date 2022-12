“O lateral esquerdo Nuno Mendes e o central Danilo Pereira vão continuar os respetivos planos de recuperação das suas lesões no Paris Saint-Germain. Os dois internacionais portugueses foram assim dispensados da seleção nacional que está no Qatar a disputar o Campeonato do Mundo”, pode ler-se na curta nota divulgada pelo organismo na Internet.

O defesa central, titular na estreia vitoriosa dos lusos com o Gana (3-2), sofreu uma lesão nas costelas num treino, enquanto o lateral esquerdo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no decorrer da primeira parte do triunfo frente ao Uruguai (2-0), na segunda jornada do Grupo H.

Desta forma, o grupo de convocados do selecionador Fernando Santos fica reduzido a 24 jogadores.

Nos ‘quartos’, a equipa das ‘quinas’ vai defrontar Marrocos, que eliminou a Espanha, em jogo agendado para sábado, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Al-Thumama, em Doha.