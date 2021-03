A jovem estrela francesa Kylian Mbappé fez o primeiro golo da partida da 30.ª jornada da 'Ligue 1', aos 15 minutos, e Danilo (ex-FC Porto) ampliou a vantagem dos parisienses, aos 32. Já no segundo tempo, aos 47, o argentino Angél Di Maria (ex-Benfica) fez o 3-0 e Mbappé voltou a faturar, aos 52, com o Lyon, que contou com o guarda-redes luso Anthony Lopes, a reagir tarde, através do ponta de lança argelino Islam Slimani (ex-Sporting), aos 62, e com o costa-marfinense Maxwel Cornet a fixar o resultado nos 4-2, aos 81.

Nota para o regresso à competição do brasileiro Neymar, que já não jogava, devido a lesão, desde 10 de fevereiro, tendo perdido os últimos nove encontros do PSG, tendo entrado aos 70 minutos para o lugar de Mbappé.

Com a vitória, o PSG sobe ao primeiro lugar da Liga francesa, com 63 pontos em 30 rondas, os mesmos que o Lille, que perdeu hoje em casa com o Nimes por 2-1. Já o Lyon é o terceiro, com 60 pontos.

Em Lille, a formação visitante, que se encontra em zona de despromoção (18.º), adiantou-se no marcador aos 12 minutos, através do avançado senegalês Moussa Koné, mas o médio português Xeka restabeleceu a igualdade, aos 20, cabendo ao atacante francês Renaud Ripart apontar o golo da vitória do Nimes, aos 45 minutos.

Com o capitão José Fonte e Xeka no onze titular, Christophe Galtier chamou ainda a jogo os outros jogadores lusos que tinha no banco, Renato Sanches (64 minutos) e Tiago Djaló (75), mas, apesar de ter dominado durante grande parte do encontro, especialmente na segunda metade, o Lille não conseguiu fazer mais golos e saiu derrotado.

Com esta surpreendente derrota, apenas a terceira da época, o Lille conta com 63 pontos e foi apanhado pelo PSG no topo da 'Ligue 1'.

Nos outros jogos hoje disputados em França, o Lens (quinto classificado, com 48 pontos) foi vencer ao terreno do Estrasburgo (15.º, com 33 pontos) por 2-1, graças aos golos de Haidara (05) e de Fofana (40), enquanto Bellegarde (20) marcou o único golo dos anfitriões.

Já o Montpellier (oitavo, com 44) bateu em casa o Bordéus (13.º, com 36) por 3-1, conseguindo reagir ao golo inaugural do sul-coreano Ui-jo Hwang (28) e dar a volta ao marcador, por intermédio de Sambia (35), Laborde (58) e Mavididi (69).

Por seu turno, o embate entre o Brest (14.º, com 35) e o Angers (10.º, com 40) terminou empatado 0-0, enquanto o último classificado, o Dijon (20.º, com 15), foi derrotado no seu estádio pelo Reims (12.º, com 38), com um golo solitário de Boulaye Dia.

O Nantes (19.º, com 28) e o Lorient (17.º, com 29) empataram a uma bola, com Randal Kolo a adiantar a turma de Nantes, logo aos dois minutos, e Lauriante a arrancar o empate, aos 87.