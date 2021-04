De acordo com a informação divulgada no sítio oficial do tricampeão francês, Danilo “sofreu uma contusão na perna esquerda” e “será reavaliado no prazo de 48 horas”, juntando-se no lote de indisponíveis a Verratti, Bernat, Letellier, Kurzawa e Icardi.

O médio foi convocado para representar Portugal na jornada tripla de qualificação para o Mundial2022, mas apenas alinhou no segundo jogo, com a Sérvia (2-2), tendo ficado de fora dos convocados nos jogos com o Azerbaijão (1-0) e Luxemburgo (3-1).