O Absa Cape Epic, ultramaratona em BTT, arranca no próximo dia 15 de março, da Cidade do Cabo. Ao longo de oito dias, um prólogo e sete etapas, 647 quilómetros, 15,500 metros de subida vertical, entre trilhos rochosos, terrenos arenosos vinícolas e descidas por antigas cordilheiras, das encostas icónicas do Parque Nacional de Table Mountain ao luxo do Val de Vie Estate, 1300 atletas de mais de 50 nacionalidades, homens e mulheres, desafiam-se a si mesmo pelas paisagens selvagens e indomáveis do Cabo Ocidental da África do Sul.

A dura prova em bicicleta de montanha, por equipas, em duplas, atrai uma mistura eclética de corredores. Na linha de partida, perfilham-se profissionais que fazem parte da elite UCI (Federação Internacional de Ciclismo), campeões olímpicos, mundiais, continentais, nacionais, ciclista de toda a vida ou simplesmente alguém que quer desafiar os limites em cima de um selim. Desengane-se, no entanto, quem pense que a competição, destinada a profissionais e amadores, está aberta a todos, sem limite ou critério.

“Não dá para nos inscrevermos. A entrada é feita das seguintes formas: ranking UCI e por convite (Elite), através da compra bilhetes para uma lotaria no valor de 10 euros em que se sorteados ficamos com acesso ao slot de inscrição que custa, para todos, seis mil euros. E os jornalistas (número limitado), creio, que a inscrição é gratuita”, disse, em conversa com o SAPO24, Rui Porto Nunes, ator e mais conhecido pela representação em séries e novelas do que propriamente por ser um artista nas duas rodas.

Uma informação complementada através da leitura do 'site' da prova. Os primeiros 100 compradores de um bilhete de participação, adquirido imediatamente a seguir ao final evento do ano anterior (2019, no caso), ou quem doar dinheiro (leilão) para instituições de caridade, número limitado, ganham igualmente acesso.

“É como o Real Massamá ir parar ao pote 1 da Liga dos Campeões”

Rui Porto Nunes é um dos nomes inscritos na 17ª edição da mítica competição. Uma estreia que teve o seu quê de sorte. Fará dupla com André Filipe.

“Fui pela via da lotaria, que não saiu. Depois pelo convite, enviei uma carta de apresentação, por e-mail, disse que era um ator português, com os meus números das redes sociais, Facebook e Instagram, que era um apaixonado pelo ciclismo, que tinha sido atleta e que estava ligado à Volta a Portugal”, recordou.