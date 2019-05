"Estou muito feliz por estar aqui e por ter esta oportunidade de ficar. Amo este clube e ainda tenho a ambição de um jovem jogador", comentou o antigo jogador do Benfica, de 32 anos, que esta época disputou até ao momento 48 jogos e marcou três golos pelos 'blues'.

Por seu turno, Marina Granovskaia, diretora do Chelsea, assinalou a "satisfação" existente em Stamford Bridge com a extensão do contrato com o internacional brasileiro, que podia ter assinado com outro clube desde janeiro.

O Chelsea ocupa atualmente o terceiro posto da liga inglesa, tendo já assegurado a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, e apurou-se na quinta-feira para a final da Liga Europa, que vai disputar frente ao Arsenal em Baku (Azerbaijão).

"É muito importante alcançar outra final europeia, e ainda temos a oportunidade de terminar no 'top' três da 'Premier League' esta época. Vou continuar a dar o meu melhor para ajudar a equipa", disse o defesa 'canarinho', que já conquistou uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa ao serviço dos londrinos, além de se ter sagrado campeão em Portugal (Benfica), França (Paris Saint-Germain) e Inglaterra (Chelsea).