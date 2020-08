No dia em que se despediu dos adeptos ‘citizens’, o campeão do Mundo e duplo campeão da Europa pela Espanha assinou pelo conjunto basco, com um plantel jovem e ao qual vai conferir maior experiência.

Nos 10 anos no Manchester City, atualmente treinado pelo seu compatriota Pep Guardiola, David Silva disputou 435 jogos, nos quais marcou 77 golos e fez 138 assistências.

Venceu por quatro vezes a 'Premier League', duas vezes a Taça de Inglaterra, cinco vezes a Taça da Liga Inglesa e duas vezes a Supertaça.

Formado no Valência, que representou de 2004 a 2010, com empréstimo de uma época ao Eibar e outro ao Celta de Vigo, David Silva rumou a Inglaterra em 2010, finalizando a sua ligação ao Manchester City após uma década.

O clube anunciou hoje que lhe vai erigir uma estátua no estádio Ethiad e terá igualmente uma dedicatória no complexo de treino das camadas jovens.