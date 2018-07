LeBron James assinou um contrato de quatro anos com os Los Angeles Lakers no valor de 154 milhões de dólares. O atleta norte-americano de 33 anos coloca assim um ponto final na sua relação com os Cleveland Cavaliers, equipa pela qual foi quatro vezes consecutivas à final da NBA, tendo ganho o título em 2016.

Na passada sexta-feira, LeBron ficou livre para decidir o seu futuro e nesta madrugada anunciou a sua decisão de mudar de equipa, a mais aguardada da época que agora começa.

Os Lakers tornam-se assim o terceiro clube (ou franchise, como se designa nos Estados Unidos) de LeBron, após duas passagens pelos Cleveland Cavaliers e uma nos Miami Heat onde ganhou dois títulos (2012 e 2013).

No mercado, especula-se que com LeBron poderão seguir para Los Angeles outras super-estrelas, numa tentativa de fazer uma equipa capaz de destronar os Golden State Warriors, atuais bi-campeões da NBA.