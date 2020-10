“Depois de três anos, 62 jogos, três ‘scudetto’ [campeonatos italianos], uma Taça de Itália e uma Supertaça italiana conquistadas, é hora do adeus entre Mattia De Sciglio e a Juve. O lateral, que chegou no verão de 2017, vai continuar a carreira nas fileiras do Lyon, onde vai jogar por empréstimo até ao final desta época”, escreveram os italianos na página oficial do clube.

O internacional italiano de 27 anos troca assim os campeões italianos que venceram os últimos nove campeonatos pelo emblema francês de Anthony Lopes que procura o título desde 2007/08.