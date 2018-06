"Sempre a acreditei que ele iria fazer golo naquele livre", disse Gonçalo Mendes à agência Lusa, em grande euforia no final da partida. "Aquela concentração do Ronaldo disse-me muito e, mesmo antes de ter rematado, sabia que a bola iria entrar", afiançou o jovem adepto.

A concentração do jogador, antes do remate certeiro do futebolista madeirense, coincidiu com o silêncio sepulcral que se fez sentir no local, seguido de uma enorme explosão de alegria quando a bola entrou na baliza de David De Gea.

Foram três as explosões de alegria e de muitas emoções, que os madeirenses tiveram a ocasião de festejar, aquando dos golos do avançado luso em Sochi, na Rússia, marcados aos 04, 44 e 88 minutos, frente ao ecrã gigante colocado na denominada ‘Arena Nico's JM’, colocada na freguesia funchalense, onde CR7 viveu toda sua juventude.

Três vezes Ronaldo a 300 metros da casa do 'craque' no Funchal

"Foi uma barrigada de golos, mas não aconchegam o estômago", dizia sorridente Pedro Ferreira, um estudante do ensino superior, garantindo: "No jogo com Marrocos [20 junho, 13:00] já venho almoçado".

Na primeira explosão de alegria, no golo de Cristiano Ronaldo aos quatro minutos, os festejos misturaram-se com as buzinas dos carros, numa altura em que muitos viseenses ainda estavam na estrada a caminho de casa, no final de mais um dia de trabalho.

O Rossio, o Parque Aquilino Ribeiro, a `fanzone´ no terraço do Palácio do Gelo, esplanadas, cafés, por todo o lado havia gente de olhos postos nos ecrãs, mais ou menos gigantes, que transmitiam a estreia de Portugal no Mundial de futebol de 2018.

Carla Pestana foi outra das adeptas que não escondeu a sua emoção e sublinhou que "Ronaldo mostrou hoje o porquê de ser considerado o melhor jogador do mundo”.

“Fez os três golos e ainda ajudou a equipa a defender, no período de maior assédio dos espanhóis", afirmou, convencida de que o avançado do Real Madrid vai fazer "um grande campeonato do mundo".

Já Luís Freitas disse à Lusa que acredita que CR7 "será considerado o melhor jogador do Mundial". Segundo este adepto, "Portugal poderia ter ganho o jogo, não fora o árbitro ter ignorado a falta sobre Pepe, no primeiro golo espanhol, apontado por Diego Costa".

Além disso, disse acreditar que a seleção nacional "tem tudo para se sagra campeã mundial".

Braga aplaude Portugal e Cristiano Ronaldo

Braga festejou com uma vigorosa salva de palmas o empate a três golos. O livre direto cobrado aos 87 minutos pelo jogador dos espanhóis do Real Madrid, num momento em que o desânimo era generalizado, levantou em êxtase as muitas dezenas de pessoas que se juntaram num dos principais cafés da cidade minhota.

"Espanha foi mais equipa, mas o talento de Portugal veio ao de cima", resumiu Alexandre Fernandes.

Cláudia Gonçalves, natural de Barcelos, mas a viver e a trabalhar em Braga, até tem antepassados no país vizinho, mas torce "obviamente" por Portugal.

"A minha bisavó era espanhola e veio para o Alentejo no início do século passado", conta à agência Lusa.

Com cinco televisões para cerca de 200 pessoas, o Chave D'Ouro estava a abarrotar e António Veloso, o dono, não tinha mãos a medir com os muitos pedidos de cerveja, pregos e hambúrgueres.

Um grupo de amigos fazia apostas ao intervalo, mas só Pedro Alpoim acertou, um 3-3 audaz, mas certeiro, que lhe valeu mais uma cerveja.

"Já podia acabar o jogo, ficava todo satisfeito", dizia Pedro no final da primeira parte, com Portugal a ganhar por 2-1.

Adeptos de Évora vão do "oito ao oitenta" com empate perto do fim

“Fico satisfeito com o resultado, dadas as circunstâncias do jogo, porque estávamos a perder a cinco minutos do fim”, confessou à agência Lusa Filipe Gonçalves, que assistiu, na 'Fan Zone' instalada na Arena de Évora, à estreia de Portugal no Mundial2018.

Durante a partida, os adeptos, trajados a rigor, com camisolas, cachecóis e chapéus com as cores lusas, vibraram com os ataques da seleção portuguesa e aplaudiram quando os espanhóis eram impedidos de se aproximarem da baliza de Rui Patrício.

A euforia “tomou conta” do espaço quando Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo no início da partida e o entusiasmo voltou com o segundo golo luso perto do intervalo, mas os ânimos “arrefeceram” com os dois golos espanhóis na segunda parte.

Quando a 'equipa das quinas' estava em desvantagem, era percetível a desilusão entre os espetadores, que só foi interrompida com a entrada de Quaresma, mas o sentimento passou para o outro extremo com o golo que valeu o empate a Portugal.

Filipe Gonçalves considerou que o empate “dá margem” à seleção portuguesa para os próximos jogos e realçou que a equipa portuguesa “tem obrigação de chegar, pelo menos, aos quartos-de-final” da competição.

Também Patrícia Freixa, outras das espetadoras, afirmou à Lusa que o empate “é saboroso”, sustentando que a Espanha é o adversário “mais forte do grupo” e uma das equipas “favoritas” a conquistar o troféu.

“Temos o Ronaldo e sem o Ronaldo nada disto era possível”, vincou, considerando que o jogador do Real Madrid foi determinante para a seleção portuguesa conseguir empatar frente à Espanha.

Patrícia disse acreditar que Portugal tem condições para repetir o feito do Euro2016, em França, e conquistar o Mundial2018, notando que a equipa portuguesa “não tem os melhores jogadores, mas tem a melhor equipa”.

Mais de 2.000 adeptos em Portimão viveram montanha russa de emoções

Do golo inaugural de Cristiano Ronaldo à reviravolta espanhola, os fãs da 'equipa das quinas' que se deslocaram ao Futebol Park Alameda, em Portimão, acabaram por desfrutar o seu melhor momento a dois minutos do final, quando o capitão português selou a igualdade a três bolas.

"Foi sofrer até ao último minuto, mas o nosso destino é mesmo este. Foi o primeiro jogo, faltam limar umas arestas. Ficava mais satisfeito com uma vitória, porque contra os espanhóis temos de ganhar sempre", disse Carlos Martins à agência Lusa, logo após o apito final.

Outra adepta, com a irmã mais nova ao colo, confessava o seu "nervosinho" ao longo da partida frente aos espanhóis, na estreia lusa no Mundial2018, que se disputa na Rússia.

"Queríamos ganhar hoje, mas o empate já foi bom", atirou, manifestando-se "confiante" de que Portugal vai ganhar a competição.

O Futebol Park Alameda, situado na Praça da República, o primeiro espaço do género montado em Portimão para grandes eventos de futebol, já estava animado antes da partida inaugural e, às dezenas de pessoas que assistiram ao Irão-Marrocos (1-0), foram-se juntando milhares à medida que os minutos iam passando antes do apito inicial.

Os adeptos portugueses manifestavam-se confiantes, fazendo fé nos créditos adquiridos pela equipa de Fernando Santos há dois anos e na qualidade do "melhor jogador do mundo", como muitos caraterizaram Cristiano Ronaldo.

"O melhor resultado para nós era o empate", vaticinava uma jovem à reportagem da agência Lusa, vestida a rigor, antes do apito inicial e, logo ao lado, a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, era apenas mais uma fã a empunhar o seu cachecol, antecipando uma vitória, "nem que seja por 1-0".

Também dois adeptos estrangeiros, um australiano e um sul-africano, clamavam o seu apoio a Portugal, elogiando "as pessoas simpáticas, a comida boa e barata" e a "grande paixão" que os jogadores põem em campo.

"A Portuguesa" pôs os fãs lusos a cantar em uníssono, antes do carrossel de emoções que os 90 minutos frente à Espanha impuseram logo a partir do quarto minuto, quando Cristiano abriu a contagem.

Porto não faltou à festa

Ângelo Coelho, madeirense emigrado na África do Sul e equipado com a camisola de Portugal, rotulou a exibição do seu conterrâneo de "fantástica" e, quando questionado se Cristiano Ronaldo ainda continuava a surpreender, respondeu, orgulhoso, à Lusa: "é o melhor do mundo".

De copo de cerveja na mão e rodeado por outros eufóricos com a exibição da seleção, afirmou ainda que "Portugal vai ganhar o título" de campeão do mundo, sublinhando ser esta "palavra de madeirense". "Vamos ganhar, simples", concluiu.

Ally, uma inglesa de Manchester, adepta do City, festejou a vitória de Portugal com a bandeira nacional às costas, afirmando ter "adorado a possibilidade de assistir ao jogo naquele ambiente".

"Sou adepta do City, não ‘conheço’ o Cristiano Ronaldo [representou o clube rival em Manchester, o United], mas ele hoje foi maravilhoso", acrescentou a adepta inglesa antes de ser ‘engolida’ pela multidão entusiasta.

Encostada ao muro da antiga Cadeia da Relação do Porto, de sorriso largo e envergando uma camisola com as cores e o emblema de Portugal, Anila Freitas, brasileira há três semanas no país, garantiu à Lusa ter "vibrado" com o jogo, comparando a emoção portuguesa com a que se recorda do Brasil para garantir que "lá é melhor".

A seu lado, Maria José Pereira colocou as mãos no peito quando questionada como viveu os três golos portugueses: "foram muitos nervos, fiquei muito ansiosa, mas nós somos bons", rematou.

Do outro lado da praça, com a camisola ‘canarinha’ vestida e com a bandeira portuguesa pelas costas, Júlio assumiu-se "português" enquanto viver cá, depois de ter chegado ao Porto há quatro meses.

Viver a ‘copa’ fora do Brasil é "diferente", assumiu o estudante brasileiro, que disse sentir "uma vibração diferente" e depois dos três golos de Cristiano Ronaldo, apesar do Brasil "estar bem à frente tecnicamente", ter um goleador como o capitão da seleção nacional "será sempre um perigo para o Brasil" na luta pelo título mundial.

E se a festa chegou ao intervalo com a multidão a entoar a canção que os jogadores portugueses celebrizaram após a conquista do Euro2016, o final do jogo aconteceu com (quase) todos a gritarem o nome do herói da noite, depois de uma partida em que Cristiano Ronaldo os fez festejar a abrir e a fechar o jogo.