Chove. É agosto, mas o verão pôs-se escondido por cima das nuvens. Na avenida da Boavista, no Porto, o outono acampa como se de férias para aqui tivesse vindo. Numa transversal desta via, está a D20 Sports, a empresa de Deco, o jogador que nasceu Anderson, no Brasil, e conquistou a camisola 20 da seleção portuguesa.

Anderson Luiz de Souza, ou Deco, foi um dos mais importantes jogadores portugueses no início deste século. Marcante nas Antas, velhinha casa dos Dragões, naturalizou-se português e foi um dos obreiros da seleção da esperança que viu o sonho derrubado na final do Euro 2004.

O "mágico" atravessou o Atlântico para jogar no SL Benfica, mas foi a norte, no Salgueiros, que despertou para o sonho do FC Porto. Depois do Euro, saltou para o Barcelona. Ajudou os catalães a subir ao estrelato — e a RTP até lhe chamou “Conde de Barcelona” — mas o marasmo nos resultados motivaram a partida para o Chelsea. "Não quero estar onde não me querem", afirmou na altura ao diário desportivo catalão ‘Mundo Deportivo’.

661 jogos e 101 golos depois, Deco pendurou as botas. Sair, ninguém quer, mas o corpo do internacional português acusava o esforço: "Já não estava a ser feliz, estava a ter lesões", admite o jogador.

Do início da carreira e da chegada a Portugal, à saída do FC Barcelona e fim da vida de atleta, o mítico dez dos Dragões fala com o SAPO24 daquilo que é ser jogador de futebol: as pressões, as responsabilidades — e o futuro que é incerto para todos: joguem no Real Madrid ou no Feirense.

Deco colecionou taças, ligas e honras em quatro países. Mas voltou para a beira do Douro. Hoje, vive no Porto. Representa outros jogadores, pondo em prática o que aprendeu com Jorge Mendes, o agente estrela. Em setembro vai a Oeiras para a Soccerex Europe.

O antigo internacional português e atual representante de jogadores junta-se ao agente do internacional alemão Mesut Özil, Erkut Sögüt, ao CEO da Prime Time Sport, Esteve Calada, e a Andrew Orsatti, representante sénior da FIFPro. Os quatro vão integrar o painel dedicado ao tema “Football’s Changing Transfer Market”, moderado por Daniel Cravo, senior partner da Cravo, Pastl & Balbuena. Deco vê no evento que decorre no Oeiras Valley, nos dias 5 e 6 de setembro, uma oportunidade para pensar o futebol para lá do ruído dos jogos e dos valores das transferências.

A viagem pela história do emblemático 10 dos Dragões arranca num Bonfim que não é no Porto (mas no Brasil) e termina em Oeiras. Pelo caminho, Camp Nou, Antas, Luz — e, claro, Alverca.

“Os miúdos até uma certa idade deviam jogar sempre”, disse ao Porto Canal. O que é que a pressão da vitória faz a um jovem?

O problema é que muitas vezes temos treinadores jovens que têm as suas ambições — o que é natural — de treinar equipas grandes e isso de alguma forma fá-los acreditar que vencendo, ganhando campeonatos vão-se promover.

Acabam por, de alguma forma, não dar a atenção devida à formação. Tal como sabemos, o futebol é um mundo competitivo, ninguém tem dúvidas disso. Mas um jogador em formação está a fazer isso mesmo: formação. O talento existe, mas o processo varia muito. Então, se eles não jogarem, se não competirem, acabam até por desistir numa idade muito jovem. Acabamos por perder alguns jogadores com talento por uma questão destas, por privilegiar-se a competição, o ganhar, o vencer.

Não sei, não sou especialista, mas acho que devia existir, até uma certa idade, alguma obrigação de os jogadores participarem mais — porque há miúdos que passam um ano inteiro sem fazer um minuto em campo e isso não é bom.

Recuemos aos tempos do Bonfim, como é que a bola lhe chegou aos pés?

Acho que todos os jogadores passam por ser crianças e gostar de jogar futebol, ter o sonho. No meu caso não fugiu muito a qualquer criança.

Ainda jovem, passou pelo futsal. O que é que trouxe do futsal para o futebol de onze?

Primeiro, o controlo e a forma de controlar [a bola] — a reação rápida do futsal dá-nos muito isso. E dá também outra coisa: participar no jogo o tempo todo, porque tenho de estar atacando, defendendo, participando no jogo, que é uma coisa dinâmica. E também o raciocínio rápido, acho foi isso que o futsal me trouxe.

Deixei de jogar futebol de onze por um tempo, por uma questão não tão boa: depressão, porque não aceitava não jogar. Era muito novo, daí que sempre falo que essa pressão que existe hoje sobre jogadores de 13, 14 ou 15 anos é muito grande. A adolescência é uma fase de transformação e muitas vezes é-lhes colocada uma pressão exagerada numa fase em que a vida ainda não é para isso — uma fase de diversão, de descoberta, conhecimento.

Cada vez mais cedo se procura o jogador do futuro quando ainda não tem idade para isso.

É importante um jovem jogador experimentar outros desportos para além do futebol?

Acho que sim. Há um grave problema, mesmo em idades jovens, que é os jogadores treinarem e depois chegarem aos jogos e não entrarem em campo. Acho que isso é ruim. Nalguns desportos sei que são obrigados a jogar todos.

Hoje, cada vez mais cedo se procura o jogador [do futuro], quando ainda não tem idade para isso. Pelo que, de alguma forma, acho que é bom: acho que [o jovem] tem de se divertir, desenvolver a capacidade motora, por isso é bom praticar outros desportos.

O Deco está fora de casa desde os 12 anos. Como é esta independência precoce?

Quando dá certo, toda a gente diz que é bom. Quando dá errado, vamos criticar. No fundo, tem de haver um equilíbrio — é óbvio que para a criança é bom estar com os pais, porque é sempre bom ter uma estrutura familiar por perto o maior tempo possível.

Mas isso não quer dizer necessariamente que esta proximidade tenha de ser física. Você pode não ter os seus pais perto o tempo todo, mas eles serem na mesma pais presentes, pais que de alguma forma atuam.

Se hoje os clubes estão muito mais estruturados, têm infraestruturas melhores do que aquilo que existia no passado para um jovem ficar. Mas os pais têm de estar atentos a isso: onde os filhos estão, a forma como estão. No fundo, serem presentes, mesmo que não estejam ali no dia-a-dia.

A criança não tem obrigação de ser jogador: tem obrigação de se divertir.

É óbvio que alguns jovens se podem dar ao luxo de jogar ao pé de casa — quem é do Porto e joga no FC Porto acaba por ter essa vantagem. Outros não são, vêm de fora, de cidades sem clubes grandes ou importantes.

Para mim, sair de casa era uma necessidade: vivia numa cidade pequena e não tinha nenhum clube. Quando comecei a crescer e a ir para outros clubes importantes, como o Guarany, que já não eram perto de casa, foi uma decisão que tive de tomar.

Numa situação dessas, é mais fácil correr mal, ou correr bem?

Depende muito da estrutura do clube, da estrutura da família. Depende muito também da expectativa que se cria em função da criança. Acho que a responsabilidade é importante, seja lá em que idade for — porque se sai de casa tem de fazer as coisas bem feitas.

Mas a pressão é prejudicial. Porque a criança não tem obrigação de ser jogador: tem obrigação de se divertir e de ser responsável. Porém, às vezes se põe uma pressão muito maior do que aquilo que já é o dia-a-dia — porque já existe pressão no treino, pressão do treinador, pressão de ganhar...

Deco no Alverca créditos: Lusa

A única coisa com que fiquei chateado foi não saber a verdade.

Como é, depois, atravessar o Atlântico e ir parar ao Alverca, quando o sonho seria o Benfica?

Num primeiro momento foi uma frustração, mas depois percebi que talvez fosse mais uma ilusão da minha cabeça, pensar que viria do Brasil — apesar de estar no Corinthians, um clube grande — para jogar diretamente no Benfica.

Talvez quem trabalhava comigo, no caso os meus empresários daquele tempo, poderia ter dito a verdade. Não teria tido problema nenhum, era uma questão de escolha ou não. A única coisa com que fiquei chateado foi não saber a verdade.

É importante fazer esse caminho de passar por uns clubes pequenos primeiro antes de passar para os grandes? Ou não há problema em escalar logo?

Não sei. Cada um tem a sua história, a sua formação. O jogador de um clube grande talvez não passe por isso. Eu acho que, no fundo, o mais importante é jogar. Porque você só evolui com o jogo; só evolui com a competição. E acho que é importante que os jogadores vão evoluindo o seu grau de dificuldade com o tempo — isso é o que faz, depois, você jogar em alto nível. Se está num clube grande mas não joga, isso talvez — passados dois, três anos — não seja bom. Talvez seja melhor jogar, querer evoluir e crescer.

Como é que depois passa do Alverca, do Benfica, para o Salgueiros?

Eu saio do Alverca e, aí, o Salgueiros compra-me no Brasil. Passados seis meses, estou no Porto.

Deco no Salgueiros créditos: Lusa

O FC Porto foi o clube mais importante em que eu estive.

Chegando ao Porto, à cidade, estava já mais perto do FC Porto. Na altura as Antas já eram um sonho?

Na altura não. Na verdade, quando estava no Salgueiros, fui ver um jogo nas Antas e foi meio que paixão à primeira vista. No fundo, a partir dali, eu sonhei jogar no Porto — achei o estádio fantástico, o ambiente, os adeptos... E foi um pouco isso. Óbvio que, quando venho para o Salgueiros, não imaginava. Fui ver um jogo por ver — como um fã, um adepto. E foi a partir daí.