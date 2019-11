Em declarações prestadas no âmbito da Web Summit, onde foi um dos oradores da conferência tecnológica, o ex-futebolista de origem brasileira, de 42 anos, não fechou também as portas da seleção ‘canarinha’ ao veterano treinador português, embora tenha reconhecido o valor do atual selecionador, Tite.

“[Jorge Jesus na seleção brasileira?] Não sei, acredito que o Brasil tem agora um grande treinador e um treinador de quem eu gosto muito, o Tite. Já houve treinadores brasileiros noutras seleções”, comentou Deco, relativizando as vozes que já apontam Jorge Jesus como uma hipótese para liderar a seleção cinco vezes campeã do mundo de futebol, face à campanha no Flamengo, que lidera o campeonato e está na final da Taça Libertadores.

A nível nacional, o antigo médio do FC Porto desvalorizou as críticas que têm marcado a atualidade dos ‘dragões’, nomeadamente ao treinador Sérgio Conceição, sublinhando que o clube tem “uma grande equipa” e que tem todas as condições para lutar pelo título até ao final da temporada.

“Está a dois pontos do Benfica. Tem tido uma época em que tem alternado momentos bons com outros menos bons, mas está na linha do que tem feito nos últimos anos. Com um clube tão grande como o FC Porto é normal que haja momentos de contestação, mas com o treinador que tem é uma questão de tempo para o FC Porto voltar a fazer grandes jogos como já fez esta época”, frisou.

Deco lançou ainda o desafio de quinta-feira da formação portista frente ao Glasgow Rangers, para a quarta jornada do grupo G da Liga Europa, apontando-o como “fundamental” para o clube tentar passar à próxima fase e fazer jus às “ambições do FC Porto” na competição.