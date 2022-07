O anúncio foi feito através de um vídeo que mostra o defesa central de 26 anos a recrear-se com a bola e em seguida a apontar para o símbolo do Casa Pia, terminando com a curta mensagem “bem-vindo, João Nunes”, publicado nos canais oficiais do emblema de Pina Manique.

João Nunes iniciou a carreira no Benfica, que representou durante 10 anos, e agora ficará ligado ao Casa Pia nas próximas duas épocas, num acordo que prevê ainda mais uma temporada de opção.

O internacional sub-20 por Portugal representou o Benfica desde as escolas até à equipa B, da qual saiu em 2016/17 para rumar ao Lechia Gdansk, da Polónia, onde cumpriu três temporadas até partir para a Grécia, onde evoluiu durante uma época (2019/20) ao serviço do Panathinaikos.

Por fim, nas últimas duas temporadas, o defensor envergou a camisola do Puskas Akadémia, da Hungria, no qual cumpriu 50 jogos oficiais e marcou seis golos.