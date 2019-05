“O Gil Vicente assinou um contrato válido com Rúben Fernandes, ex-Portimonense, válido para a próxima época. O defesa central, de 33 anos de idade, reforça assim o plantel às ordens de Vítor Oliveira”, referem os gilistas no sítio oficial na Internet.

Também em declarações reproduzidas pelo clube, o defesa central disse que entra no plantel do Gil Vicente com a “ambição no máximo”, naquilo que entende ser um “desafio difícil, mas aliciante”.

A contratação de Rúben Fernandes, que nas duas últimas épocas foi titular no Portimonense, surge já depois de no domingo, no final da II Liga — em que conduziu o Paços de Ferreira à subida –, Vítor Oliveira ter revelado que vai treinar o Gil Vicente.

O clube de Barcelos, do Campeonato de Portugal, vai ser reintegrado na próxima época no principal escalão, em consequência do caso Mateus.

O clube de Barcelos foi despromovido à II Liga na época 2006/07, por alegada irregularidade na utilização de Mateus, avançado atualmente no Boavista, tendo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciado a reintegração na I Liga em 12 de dezembro de 2017, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, em 2016.

Esta instância de recurso declarou nula a decisão de descida do Gil Vicente, tomada pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em agosto de 2006.

Na presente temporada, o Gil Vicente disputou a Série A do Campeonato de Portugal — terceiro escalão –, sem que os seus jogos contassem para a classificação, por determinação federativa.