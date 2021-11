Os responsáveis do emblema catalão, que defrontará o Benfica em 23 de novembro, comunicaram que o avançado gaulês vai ficar de fora na visita ao Celta de Vigo, no sábado, para a Liga espanhola, mas não adiantaram a duração prevista para a recuperação total do atleta.

Dembelé tinha regressado à competição na terça-feira, após cinco meses de ausência devido a uma lesão num tendão do joelho direito, atuando desde o minuto 65 no triunfo do ‘Barça’ no reduto dos ucranianos do Dínamo Kiev (1-0), na quarta ronda do Grupo E da ‘Champions’.