“A terceira ronda de testes à covid-19 efetuada no sábado revelou um resultado positivo. O jogador infetado é o mesmo que na semana passada tinha testado inconclusivo, ao cabo da segunda ronda de testes, pelo que já tinha sido colocado em isolamento social no domicílio por precaução, conforme manda o protocolo de atuação em casos como este”, lê-se em comunicado publicado no website oficial dos nortenhos.

Os 66 membros do Desportivo das Aves repetiram no sábado os testes no centro de rastreio móvel montado no Queimódromo do Porto, com colheita de sangue e zaragatoa nasal, cumprindo as regras determinadas pelas autoridades sanitárias, em articulação com o plano de retoma definido pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

“De salientar que os restantes jogadores profissionais, equipa técnica e ‘staff’ já testaram negativo por duas vezes, depois do isolamento do caso que testou agora positivo. O atleta em causa vai agora permanecer em quarentena e seguir todos os trâmites protocolares definidos pela Direção-Geral da Saúde em casos de infeção por covid-19”, termina a nota.

O Desportivo das Aves prepara a receção ao Belenenses SAD, 13.º colocado, com 26 pontos, agendada para quinta-feira, em encontro da 25.ª jornada da I Liga, suspensa desde 12 de março, trazendo os nortenhos na condição de lanterna-vermelha, com 13 pontos, nove abaixo da zona de salvação.