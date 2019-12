1 – Michael

créditos: DR

Eleito a revelação do Brasileirão 2019, este avançado do Goiás brilhou pelas fintas e pelos golos, sendo um jogador com perfil de antigas estrelas do Brasil. Veloz e leve, é ousado e não tem medo de partir para cima da defesa adversária.

A sua história de vida é marcante e comum entre os jovens mais humildes no Brasil. Michael assumiu ter estado envolvido em tráfico de droga e outros crimes, antes de encontrar na religião o caminho que acertou a sua vida rumo ao sucesso. Com 23 anos, é alvo de equipas brasileiras como o Flamengo, Corinthians e Palmeiras, mas se continuar nessa evolução logo estará em palcos maiores.

2 – Bruno Guimarães

créditos: EPA/ANTONIO LACERDA

Se Michael foi a revelação do Campeonato, Bruno Guimarães foi o destaque do ano entre os jovens. Está desde o ano passado entre as principais figuras do campeão da Sulamericana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019, o Athletico Paranaense, e pode ser considerado pronto para brilhar em palcos maiores.

Médio central de grande qualidade técnica, responsável por dinamizar o meio de uma equipa que jogou futebol de primeira qualidade durante o ano. Já é nome certo nas convocações da Seleção Olímpica e é observado por Tite para a Seleção nacional.

É apontado como alvo do Atlético de Madrid, que já assegurou prioridade na negociação, e do Benfica para a janela de inverno. A multa rescisória é de 40 milhões de euros, mas as notícias apontam para uma negociação na casa dos 20 milhões de euros.

3 – Antony

créditos: DR

Mais um extremo veloz e habilidoso oriundo da base do São Paulo, que revelou Lucas Moura e David Neres recentemente, entre outros. Antony é canhoto e joga a partir do lado direito e melhorou o desempenho no fim do ano com a chegada de Daniel Alves. A sua ascensão à equipa principal foi muito rápida. Em janeiro foi o destaque da Copa São Paulo de Juniores e em março já era titular absoluto da equipa principal.

Jogador veloz e muito habilidoso, tem como jogada característica o corte para dentro para inverter a bola ou procurar o ponta de lança. Precisa de melhorar as suas finalizações, mas tem muito potencial de crescimento. É apontado como alvo dos alemães do RB Lepizig e do Borussia Dortmund, mas já esteve ligado ao Sporting em julho como ponte numa transferência que o levaria para o Manchester City.

4 – Reinier

créditos: DR

Jogador que brilhou sob o comando de Jorge Jesus este ano, vindo do banco de reservas. Com apenas 17 anos, este médio-avançado com porte que joga de cabeça erguida e tem boa presença de área foi importante em vários jogos do campeão nacional. Tanto que foi alvo de conflito entre a CBF e o Flamengo para a não disponibilização do jogador para o Mundial Sub-17, vencido pelo Brasil.

Muito jovem, tem o perfil das maiores últimas transferências de clubes brasileiros para o exterior, como a dupla Rodrygo e Vinicius Júnior, que foram parar ao Real Madrid. Não à toa, o clube Merengue é apontado com o principal interessado no talento rubro-negro.

Promovido por Jesus em agosto, Reinier tem cláusula de rescisão de “apenas” 35 milhões de euros e parece ter o selo de exportação já preparado.

5 – Igor Gomes

créditos: DR

Médio com perfil à moda antiga, Igor Gomes não tem o mesmo espaço nos media que os outros jogadores desta lista, mas certamente é alvo dos olheiros de toda a Europa. O seu estilo de jogo, em campo, lembra bastante Kaká, mas a sua maior característica não são as arrancadas com a bola e, sim, o dinamismo que ajuda a dar ao meio campo do São Paulo.

Neste meio termo entre um meia elegante e clássico e um moderno médio dinamizador, Igor é mais discreto fora de campo e, por isso, ainda não tem o apelo mediático de outros jogadores. A sua ascensão ao onze titular deu-se após a chegada do treinador Fernando Diniz e colocou nomes como Hernanes e Pato no banco de reservas.