O piloto estónio Ott Tänak (Hyundai i20) aguentou hoje o ataque final do finlandês Kalle Rovenperä (Toyota Yaris) e confirmou a vitória no Rali da Finlândia, oitava prova do Campeonato do Mundo.

Tanäk, que liderou desde a segunda de 22 especiais da prova finlandesa, concluiu a corrida em 2:24.04,6 horas, deixando o líder do campeonato, Kalle Rovanperä, a 6,8 segundos, com o finlandês Esappekka Lappi (Toyota Yaris) a ser terceiro, a 1.20,7 minutos. “Devo esta vitória à minha mulher, que me tem apoiado nestes tempos difíceis. Estou muito orgulhoso dela”, frisou Tänak, no final. O piloto estónio conquistou aqui a segunda vitória da temporada em oito provas disputadas, depois de já ter vencido o Rali da Sardenha. Hoje, começou a ganhar 1,9 segundos a Rovanperä na primeira das quatro especiais do dia mas, a partir daí, o finlandês, de 21 anos, partiu ao ataque e venceu os três troços seguintes, incluindo a ‘power stage’ final, mas só conseguiu recuperar cerca de quatro segundos. “Claro que foi um bom fim de semana. Gostaria de ter vencido em casa, mas se olharmos para a situação, acho que não estive nada mal, considerando que tive de abrir a estrada na sexta-feira”, comentou Rovanperä, que dilatou ainda mais a vantagem na frente do Mundial. Com a vitória na Finlândia, Tänak saltou para o segundo lugar do campeonato, ultrapassando o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que não foi além do quinto posto final. Rovanperä tem, agora, 198 pontos, contra os 104 de Tänak e os 103 de Neuville. A próxima ronda será o Rali de Ypres, na Bélgica, de 18 a 21 de agosto. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram