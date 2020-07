4. Há muitas ausências por opção dos próprios jogadores, por motivos pessoais ou apenas e só porque vão ser «free agents» e não querem arriscar uma lesão que coloque em causa o próximo contrato. Avery Bradley (Los Angeles Lakers), Thabo Sefolosha (Houston Rockets), Willie Cauley-Stein (Dallas Mavericks), Spencer Dinwiddie e DeAndre Jordan (Brooklyn Nets), Trevor Ariza (Portland Trailblazers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Kelly Oubre Jr. (Phoenix Suns), Bradley Beal (Washington Wizards) e Davis Bertans (Washington Wizards) são alguns dos nomes que desfalcam as suas equipas, mas há casos de jogadores que também já anunciaram que vão abandonar a "bolha" durante a prova. Gordon Hayward, por exemplo, vai ser pai durante os playoffs e já afirmou que os Boston Celtics não vão contar com ele a partir de determinada altura.

5. Se no Este os Washington Wizards têm poucas ou nenhumas hipóteses de chegar aos playoffs, no Oeste prevê-se muita emoção. Para já, os Memphis Grizzlies ocupam o 8.º e último lugar que dá acesso à próxima fase da competição, mas New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Portland Trailblazers e San Antonio Spurs estão à espreita - os Phoenix Suns foram só passear a Orlando -, nem que seja através do play-in. A formação onde brilha Zion Williamson tem o calendário mais fácil entre todas as 22 equipas e muitos especialistas apostam neles.

6. Depois de 22 anos seguidos a marcar presença nos playoffs, os San Antonio Spurs arriscam a ficar de fora da fase a eliminar. Sem contar com o extremo/poste LaMarcus Aldridge e com três equipas à frente (Trailblazers, Pelicans e Kings) na luta pelo 9.º posto do Oeste, que daria acesso ao play-in com o 8.º classificado, o talento de DeMar DeRozan parece ser insuficiente para liderar os texanos a grandes voos. E, mais uma vez, surge a questão: será esta a «Last Dance» para o lendário treinador Gregg Popovich?

7. Os regressos do poste Jusuf Nurkic e do extremo/poste Zach Collins, ambos titulares antes das lesões, podem ter impacto nas hipóteses dos Portland Trailblazers em atingir os playoffs. Também se saúdam os regressos de Andre Roberson (Oklahoma City Thunder) e de Jonathan Isaac (Orlando Magic), mas estas equipas não podem almejar a muito mais do que uma primeira ronda de playoffs. Os Thunder, com um encaixe certo no «bracket» podem sonhar com a segunda ronda, mas não devem passar daí.

8. A "bolha" pode ser pródiga em experiências e destaques individuais inesperados. O gigante Bol Bol tem dado nas vistas pelos Denver Nuggets, nos «scrimmages» realizados já em Orlando, e nomes como os de Keldon Johnson (San Antonio Spurs) ou Nickeil Alexander-Walker (New Orleans Pelicans) podem surgir como boas surpresas do que resta da temporada. Em termos coletivos, há muita expectativa para perceber, afinal, o que significa para os Philadelphia 76ers a derivação de Ben Simmons para extremo/poste no cinco para cinco em meio campo ou o que vale o «small ball» dos Houston Rockets nos playoffs, sobretudo se tiverem pela frente equipas com postes de qualidade, como Anthony Davis, Rudy Gobert ou Nikola Jokic.

9. A limitação do número de pessoas dentro da "bolha" implica uma menor cobertura jornalística das equipas e isso tem permitido o aparecimento de conteúdos criados pelos próprios atletas. Os vlogs de Matisse Thybulle (Philadelphia 76ers) e JaVale McGee (Los Angeles Lakers), por exemplo, continuarão a dar-nos acesso ao balneário, aos quartos de hotéis e, no geral, ao quotidiano das estrelas da NBA. Ver uma zaragatoa entrar pela narina do Boban Marjanovic não é propriamente uma imagem bonita, mas este tipo de conteúdos dão a possibilidade de entender mais facilmente o que vive um jogador que está confinado no Walt Disney World Resort.

10. As questões de justiça social estarão sempre presentes na "bolha" de Orlando. Seja nos nomes que os atletas vão usar nas costas dos equipamentos, no próprio piso dos pavilhões ou nas conferências de imprensa e todas as interações com o mundo exterior, todas as plataformas existentes serão utilizadas pelos protagonistas para dar voz aos temas que têm estado na ordem do dia nos Estados Unidos, como o racismo estrutural ou a brutalidade policial. Esperam-se protestos pacíficos, como o ajoelhar durante o hino, entre muitos outros.