DiárioDaRússia Saransk, nem contado vocês acreditavam

De cima avista-se uma muralha de betão, descobre-se a Catedral de São Teodoro Ushakov (a Catedral da Igreja Ortodoxa Russa na Mordóvia) e a Mordovia Arena, imponentes num deserto verde de campos agrícolas.

Aterrámos em Saransk por volta das 9h30 da manhã. Foi a primeira vez que estive num aeroporto em que único avião ali parado era aquele onde ainda estava, à espera que o carro com as escadas chegasse para podermos descer.

O aeroporto é recente, construído propositadamente para servir a cidade durante o Campeonato do Mundo. Ainda não está totalmente terminado e é bastante pequeno. Quando o atravessámos, longe da confusão de qualquer outro aeroporto, ainda se sentia o cheiro a novo.

Lá fora um autocarro levou-nos até perto da zona envolvente do estádio, do novo estádio do Mordovia Saransk, um clube que recentemente se sagrou campeão da terceira divisão russa, numa época em que somou uma assistência média de 1,5 mil espetadores. Ora, o Mordovia Arena tem 48 mil lugares (eficará reduzido a 28 mil quando o Mundial deixar a Rússia).

A viagem de autocarro permitiu-nos uma pequena ‘tour’ por uma Saransk completamente renovada, com estradas novas e onde os empreendimentos habitacionais construídos para este Mundial - que estão neste momento às moscas, devido à inflação de preços antes da competião e que acabam, agora, com pessoas a tentar vender noites em apartamentos a preços irrisórios à porta do aeroporto - ‘engoliam’ as casas e as pequenas hortas de quem insistiu ficar.

Saransk parece também ser sinónimo de... silêncio total. Quase como se fosse uma cidade construída de propósito para este mês 'mundialista'. Muito li sobre este local antes de embarcar. Dizia-se que era algo surreal. E a verdade é que esta é, das 12 cidades escolhidas para acolher este Campeonato do Mundo, a mais polémica. De longe.

Primeiro, porque não tem um clube a disputar os principais escalões do futebol russo (e deixou de fora, por exemplo, Krasnodar, uma cidade com um clube da primeira divisão). Depois, diz-se, pela amizade entre Vladimir Putin e Nikolai Merkushin, antigo governador da Mordóvia e pai de Alexei Merkushin, o atual governador da região.

Sobre esta última razão, basta dizer que nas últimas eleições russas, a Mordóvia foi a segunda região de todo o país a dar o maior apoio ao atual presidente da Rússia: 87% da população votou em Putin.

A metamorfose de uma antiga cidade militar

A cerca de 500 quilómetros de Moscovo, Saransk tem cerca de 300 mil habitantes, números bastantes tímidos para aquela que é a realidade russa.