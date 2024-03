Dimitrov, que nos quartos de final tinha afastado o espanhol Carlos Alcaraz (6-2 e 6-4), segundo ATP e primeiro cabeça de série da prova, superou o germânico em três sets, pelos parciais de 6-4, 6-7 (4-7) e 6-4, em duas horas e 35 minutos.

Na final, o búlgaro, de 32 anos, vai medir forças com o italiano Jannik Sinner, terceiro jogador mundial, que, na primeira meia-final, ‘cilindrou’ o russo Daniil Medvedev, quarto, por esclarecedores 6-1 e 6-2.

O transalpino, de 22 anos, ‘vingou-se’, assim, do russo, que o tinha batido por 7-5 e 6-3 na final do ano passado, e tornou-se o primeiro jogador desde o norte-americano John Isner (2018 e 2019) a conseguir presenças consecutivas no jogo decisivo.