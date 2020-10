Sendo hoje o último de dia de transferências para o campeonato inglês, os adeptos do Arsenal contavam ver sair vários jogadores considerados dispensáveis pelo técnico Mikel Arteta. Porém, a grande surpresa foi mesmo a saída de Jerry Quy.

Mascote a trabalhar em part-time para o clube londrino, Quy vestia a pele de Gunnersaurus desde 1993, tendo sido responsável por levantar os ânimos dos adeptos tanto em Highbury, no velho estádio dos Gunners, como no Emirates, para onde o Arsenal se mudou 2006.

Foi sob o fato que Quy viu a equipa dos “invencíveis” vencer a Premier League sem derrotas em 2003/04, assim como outros dois campeonatos ingleses. No entanto, a sua vida junto dos relvados em Londres parece ter agora chegado ao fim, sendo vítima da política de redução de custos do Arsenal.

Segundo o The Athletic (acesso condicionado), o Arsenal anunciou a extinção de 55 postos de trabalho em agosto devido aos efeitos da pandemia nas finanças do clube, que, não sendo financiado por investidores milionários como outros clubes da Premier League, depende fortemente das receitas de bilheteira, ausentes devido à interdição de adeptos no estádio.

Essas condicionantes económicas, em conjunto com o facto de que, sem adeptos, a sua presença no estádio ser considerada redundante, levou a que o Arsenal prescindisse dos préstimos de Quy enquanto Gunnersaurus, 27 anos depois de se estrear.

Figura adorada pelos adeptos, Quy, ele próprio um Gunner desde 1963, quando foi assistir ao seu primeiro jogo, é conhecido pela sua dedicação ao clube, a ponto de ter faltado ao casamento do irmão para ir a um jogo em casa. Mesmo durante a pandemia, Gunnerssaurus continuou a prestar-se ao serviço, publicando várias fotografias a partir de casa.

A notícia do seu despedimento já gerou revolta entre não só entre os adeptos do Arsenal, mas também por entusiastas do futebol, sendo a decisão criticada pelo critério de despedir acabar um posto bem menos despendioso que os contratos dos jogadores e por ocorrer em plena pandemia.

Segundo avança a The Athletic, a direção do Arsenal fez saber que a decisão pode não ser definitiva e que Quy pode voltar a vestir-se de Gunnersaurus. No entanto, um grupo de adeptos, já se mobilizou e criou uma campanha de angariação de fundos na plataforma digital GoFundMe para arcar com as despesas da mascote.

"O Gunnersaurus é a mascote do Arsenal há 27 anos. É um ícone do clube e não podemos deixá-lo sair", indica o texto de apresentação da campanha.

Um dos maiores ídolos da história do time inglês, Ian Wright (1991-1998; 185 gols pelo Arsenal) entrou na campanha ao escrever no Twitter: "Notícia terrível. Eu amo-te Jerry."

Quem também reagiu à notícia foi o Sporting, que publicou uma fotografia da sua própria mascote, o Jubas, acompanhada de Gunnersaurus, aquando dos embates entre os dois clubes para a Liga Europa em 2018/19.